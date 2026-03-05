A Prefeitura de Jundiaí e a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga deram início ao programa ‘Arborização + Segura’, uma ação estratégica que une segurança, planejamento urbano e responsabilidade ambiental para reduzir as quedas de energia provocadas por árvores em risco e garantir mais estabilidade no fornecimento para a população. Pelo acordo, para cada árvore removida por oferecer risco à rede elétrica, cinco novas mudas serão plantadas em locais adequados, ampliando a cobertura verde da cidade de forma planejada e segura.
A assinatura do programa contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, secretários municipais e representantes da concessionária. “Já temos um estudo técnico com árvores laudadas que oferecem risco à população e à rede elétrica. Esse trabalho foi feito com responsabilidade ambiental e planejamento, garantindo segurança e, ao mesmo tempo, compensação ambiental. Para cada árvore suprimida, cinco mudas serão plantadas”, explicou o prefeito Gustavo Martinelli.
Jundiaí já possui um mapeamento técnico das árvores que apresentam risco, elaborado pela Unidade de Desenvolvimento Ambiental (UNIDAM) e pelo Departamento de Parques, Jardins e Praças da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP).
A CPFL Piratininga também conta com um levantamento próprio das espécies que colocam em risco a rede elétrica e será responsável pela execução dos serviços de supressão e destocamento, além da doação das mudas.
O diretor-presidente da concessionária, Osvanil Oliveira Pereira, destacou que a empresa mantém cerca de 180 espécies em viveiro, sendo 140 nativas, e reforçou a importância da atuação conjunta. “O objetivo do programa Arborização + Segura é avançar de forma mais rápida e integrada na retirada das árvores identificadas como de risco. Além da supressão, vamos fornecer cinco mudas de médio porte, com espécies adequadas, que não ofereçam riscos futuros. Com isso, todos ganham”.
O secretário da SMISP, Jeferson Coimbra, ressaltou a importância da ação integrada. “Estamos falando de um programa que une segurança, planejamento urbano e responsabilidade ambiental. Não é apenas retirar árvores, mas fazer isso com critério técnico e garantir que a cidade continue arborizada de forma correta”, destacou.
Já o secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA), Marco Bedin, reforçou que o plantio será feito com espécies adequadas para cada espaço urbano. “A escolha correta das espécies é fundamental para evitar problemas futuros. O planejamento ambiental permite que a cidade continue crescendo de forma sustentável, com árvores compatíveis com o espaço urbano e com a infraestrutura existente”, completou.