A Prefeitura de Jundiaí e a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL) Piratininga deram início ao programa ‘Arborização + Segura’, uma ação estratégica que une segurança, planejamento urbano e responsabilidade ambiental para reduzir as quedas de energia provocadas por árvores em risco e garantir mais estabilidade no fornecimento para a população. Pelo acordo, para cada árvore removida por oferecer risco à rede elétrica, cinco novas mudas serão plantadas em locais adequados, ampliando a cobertura verde da cidade de forma planejada e segura.

A assinatura do programa contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, secretários municipais e representantes da concessionária. “Já temos um estudo técnico com árvores laudadas que oferecem risco à população e à rede elétrica. Esse trabalho foi feito com responsabilidade ambiental e planejamento, garantindo segurança e, ao mesmo tempo, compensação ambiental. Para cada árvore suprimida, cinco mudas serão plantadas”, explicou o prefeito Gustavo Martinelli.

LEIA MAIS: