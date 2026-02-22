O projeto desenvolvido pelas alunas Ana Laura Braga, Beatriz Herculano, Giovanna Tasso, Sara Panico e Lavínia Berti, foca em um tema de relevância global: o câncer de mama. Sob a mentoria da professora e bióloga Thaís Carboni, a equipe "VemSer!" decidiu unir o protagonismo feminino à pesquisa científica. "Optamos por valorizar a participação feminina e abordar um tema importante e atual, que é o câncer de mama", destaca a Professora Thaís.

Cinco estudantes do Colégio Ser! Jundiaí alcançaram um feito histórico: estão entre as 10 equipes brasileiras finalistas do International Journey Spaceflight Experiments Program (IJSEP).

Como parte do programa, as alunas elaboraram a proposta de pesquisa totalmente em inglês. Maria Paula Simões, Coordenadora do Programa Bilíngue do Colégio Ser! Jundiaí explica que há a possibilidade do trabalho se tornar um artigo científico publicado. “Estamos confiantes! Caso a nossa equipe seja a grande vencedora, irá viajar para Orlando (EUA) para apresentar o projeto diante de uma banca julgadora, representando o Colégio em um cenário internacional”, completa.

Missão do programa

O IJSEP está reunindo estudantes, educadores e cientistas espaciais em uma colaboração internacional sem precedentes, com a missão de capacitar jovens talentos a desenvolver experimentos reais voltados para pesquisa em microgravidade e potencial envio à Estação Espacial Internacional (ISS).

Finalistas serão homenageados durante o Science Days

As 10 equipes finalistas serão homenageadas durante a 10ª edição comemorativa do Science Days, que acontecerá nos dias 24 e 25 de março, em Campinas (SP), marcando um dos momentos mais importantes já alcançados por um programa estudantil de experimentos espaciais na região.