Estão abertas as inscrições para projetos de extensão que levam o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) para escolas e estudantes de todo o Brasil. Há projetos realizados nos formatos on-line e presencial, com oficinas que trabalham conceitos da astrofísica, meteorologia e geofísica na educação básica, reforço nos estudos para alunos do ensino básico, por meio de atendimento remoto sobre física e astronomia, e até atendimentos astronômicos virtuais que promovem a divulgação científica da astronomia. Tudo gratuito. Mais informações no site do IAG

O Projeto Cecília, que é realizado nas modalidades on-line e presencial, oferece oficinas com experimentos científicos que trabalham conceitos da astrofísica, meteorologia e geofísica na educação básica. O público-alvo são alunos de escolas públicas do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. As escolas da cidade de São Paulo (até 50 km de distância do IAG-USP) poderão se inscrever para as duas modalidades (on-line e presencial), no entanto é necessário preencher um formulário por modalidade. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro neste link. Mais informações na página do projeto.

O projeto Terra & Universo na Escola (TUnE) oferece reforço nos estudos para alunos do ensino básico, por meio de atendimento remoto. Estudantes da USP atuam como monitores esclarecendo dúvidas sobre física e astronomia. Além disso, são ministradas palestras (on-line e em tempo real) sob demanda dos professores dos ensinos fundamental II e médio, contribuindo com atividades diferenciadas para a sala de aula. Para as inscrições de alunos, os pais e responsáveis devem preencher o formulário e marcar a opção Plantão de Dúvidas para Tarefas Escolares; já os professores devem preencher o formulário e marcar a opção Atendimento On-Line em Sala de Aula.