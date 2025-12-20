Estão abertas as inscrições para projetos de extensão que levam o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) para escolas e estudantes de todo o Brasil. Há projetos realizados nos formatos on-line e presencial, com oficinas que trabalham conceitos da astrofísica, meteorologia e geofísica na educação básica, reforço nos estudos para alunos do ensino básico, por meio de atendimento remoto sobre física e astronomia, e até atendimentos astronômicos virtuais que promovem a divulgação científica da astronomia. Tudo gratuito. Mais informações no site do IAG
O Projeto Cecília, que é realizado nas modalidades on-line e presencial, oferece oficinas com experimentos científicos que trabalham conceitos da astrofísica, meteorologia e geofísica na educação básica. O público-alvo são alunos de escolas públicas do 9º ano do ensino fundamental até o 3º ano do Ensino Médio. As escolas da cidade de São Paulo (até 50 km de distância do IAG-USP) poderão se inscrever para as duas modalidades (on-line e presencial), no entanto é necessário preencher um formulário por modalidade. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro neste link. Mais informações na página do projeto.
O projeto Terra & Universo na Escola (TUnE) oferece reforço nos estudos para alunos do ensino básico, por meio de atendimento remoto. Estudantes da USP atuam como monitores esclarecendo dúvidas sobre física e astronomia. Além disso, são ministradas palestras (on-line e em tempo real) sob demanda dos professores dos ensinos fundamental II e médio, contribuindo com atividades diferenciadas para a sala de aula. Para as inscrições de alunos, os pais e responsáveis devem preencher o formulário e marcar a opção Plantão de Dúvidas para Tarefas Escolares; já os professores devem preencher o formulário e marcar a opção Atendimento On-Line em Sala de Aula.
Atividades práticas e experimentos simples, utilizando materiais comuns, para explorar conceitos de Meteorologia e Mudanças Climáticas, de forma gratuita e totalmente a distância. Esse é o Projeto Eunice – Tempo Bom para Aprender Meteorologia On-line, que tem como objetivo disseminar informações sobre a Meteorologia e as Ciências Exatas.
Dirigido a estudantes dos 8º ao 9º ano do ensino fundamental de escolas da rede pública, o curso conta com apostilas, videoaulas, quizzes e plataforma de atendimento ao aluno. Cada turma terá entre 20 a 40 estudantes e o curso terá duração de uma semana e será realizado nos seguintes períodos: turma 1: de 13 a 17 de abril de 2026; turma 2: de 4 a 8 de maio de 2026; e turma 3: de 25 a 29 de maio de 2026. As inscrições devem ser feitas de 2 a 27 de fevereiro de 2026. Mais informações no site do projeto.
O Astrominas tem como objetivo facilitar o acesso de jovens alunas à Universidade, estreitando o contato dessas com mulheres cientistas – estimulando, assim, a escolha e a manutenção das carreiras de ciência e tecnologia. Muito além de escolhas profissionais, a equipe do projeto acredita que o conhecimento das ciências da Terra e do Universo é importante para a formação de todos os indivíduos da sociedade. O programa é dirigido a meninas entre 14 e 17 anos completos até 13 de julho de 2026 e regularmente matriculadas em uma escola de educação básica. As inscrições podem ser feitas de 6 de abril a 7 de junho de 2026. As atividades serão realizadas de 13 de julho a 2 de agosto de 2026. Veja como foi a edição 2025 no site.
Como observar as estrelas?
O programa educacional Telescópios na Escola visa ao ensino em ciências utilizando telescópios robóticos para a obtenção de imagens dos astros em tempo real. Os telescópios são operados remotamente através de uma página web, não necessitando de conhecimento prévio em astronomia. Através deste programa, os participantes passam a ser os exploradores; escolhem quais objetos estudar (estrelas, planetas, asteroides, cometas, galáxias, etc.); planejam e fazem as observações, com apoio dos membros do projeto; decidem como trabalhar com os dados e ainda aprendem como fazê-lo.
Um grupo de oito instituições acadêmicas em parceria com escolas de ensino médio e fundamental, sob a coordenação do IAG/USP, foi formado para implantar um programa piloto de estudos, pesquisas e observação astronômica direta, com utilização em tempo real de telescópios robóticos, originalmente chamado “observatórios virtuais”. As escolas estarão conectadas aos telescópios robóticos instalados nos observatórios das instituições envolvidas no projeto: IAG/USP (Valinhos, SP), Universidade Federal do Rio de Janeiro (Observatório do Valongo, RJ), Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, SC), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, RS), Colégio Militar de Porto Alegre (Porto Alegre, RS), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (São José dos Campos, SP), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Natal, RN) e na Universidade Estadual de Ponta Grossa (Ponta Grossa, PR).
Para obter as imagens dos astros em tempo real, ou seja, realizar as observações astronômicas, as escolas devem solicitar o uso de telescópio através do preenchimento de um formulário. A equipe do projeto, após receber as inscrições, vai agendar uma data para cada escola e fornecer todas as informações necessárias para a realização das observações solicitadas. O público-alvo são escolas da educação básica.
O IAG oferece também o Atendimento Astronômico Virtual, que promove a divulgação científica da astronomia para estudantes do ensino fundamental I (4º e 5º anos), ensino fundamental II e do ensino médio. Cada atendimento inclui uma palestra em vídeo sobre temáticas de astronomia, seguida de uma sessão de dúvidas ao vivo, com linguagem acessível. Os monitores são alunos de graduação e de pós-graduação do Departamento de Astronomia do IAG e de outros institutos da USP, sob a coordenação de Reinaldo Santos de Lima, docente do Departamento de Astronomia. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no link. Mais informações na página do projeto.