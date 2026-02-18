18 de fevereiro de 2026
MANHÃ CONTURBADA

Linha 7-Rubi volta a operar normalmente após danos aos trilhos

Divulgação / TIC Trens
Uma movimentação de solo causou danos ao sistema ferroviário e o descarrilamento de um trem de manutenção, o que afetou o serviço nesta manhã
Após uma manhã de operação mais lenta e reduzida, a Linha 7-Rubi voltou a operar normalmente nesta quarta-feira (18). Segundo a concessionária TIC Trens, entre 4h e 11h43, os trens circularam com velocidade reduzida no trecho entre as estações Francisco Morato e Jundiaí, em razão de uma ocorrência registrada durante atividade de manutenção nas proximidades da estação Botujuru.

Durante a intervenção, o veículo auxiliar utilizado pelas equipes encontrava-se estabilizado com suportes laterais, conforme procedimento previsto, quando houve movimentação do solo, o que ocasionou o deslocamento do equipamento para fora do eixo da via, provocando avaria no sistema ferroviário. Não houve feridos.

No período da ocorrência, os intervalos médios no trecho afetado foram de aproximadamente 20 minutos. Já entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato, a operação seguiu normalmente, com intervalos médios de 5,5 a 6 minutos.

A TIC Trens informa ainda que lamenta os transtornos causados e informa que as equipes técnicas atuaram de forma contínua para a regularização da ocorrência e a normalização da circulação no menor prazo possível.

