Símbolo da história e cultura paulistana, a personagem mais centenária da cidade, a Estação da Luz da CPTM, completa 159 anos na próxima segunda-feira (16/02) e continua mantendo a importância para a movimentação diária de 140 mil de pessoas que circulam pelos trens das Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e utilizam serviço Expresso Aeroporto. São 13,2 mil metros quadrados de área, além das integrações com as Linhas 1-Azul e 4-Amarela de metrô.



Erguida em um dos pontos centrais da capital paulista, a estação ultrapassou mais de um século e meio como ícone arquitetônico, patrimônio histórico e cultural e contribui para o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Por sua importância, ao longo do tempo o local também se tornou um dos principais pontos turísticos do País.

Desde sua construção em 1867, inicialmente chamada de Estação São Paulo, a aniversariante sempre exerceu papel estratégico na expansão urbana e no progresso econômico por meio do crescimento da ferrovia. Sua inauguração ocorreu juntamente com a primeira estrada férrea do Estado de São Paulo, a São Paulo Railway – SPR. A Estação São Paulo, atual Luz, completava o trecho ferroviário que ligava Santos a Jundiaí, com extensão de 159 quilômetros, com ligação nas estações Santos, Cubatão, Raiz da Serra, Alto da Serra (Paranapiacaba), Santo André, Rio Grande, Brás, Água Branca, Perus, Francisco Morato e Jundiaí.

História do prédio icônico

Preservada e tombada pelos Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (Conpresp), o prédio da estação passou por três grandes construções: 1866 (primeira construção, inaugurada em 16/02/1867), 1880 (segunda construção) e 1895/1901 (prédio atual).