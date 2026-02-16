16 de fevereiro de 2026
Caia na folia no Maxi Shopping Jundiaí

O Maxi Shopping promove até esta terça (17), das 15h às 17h30, na Praça das Bandeiras, o Maxi Folia. Para que todos fiquem devidamente caracterizados receberão maquiagem de Carnaval e tatuagem. Os animadores vão propor brincadeiras e distribuir adereços, como óculos, confete, serpentina, dentre outros, e vão interagir com o Dj para incrementar esses momentos de muita alegria na Maxi Folia. É obrigatória a presença de um adulto responsável pela criança durante a participação no evento. Esperamos vocês!

O shopping funciona segunda-feira (16), das 10h às 22h; alimentação das 11h às 22h (opcional a abertura às 10h). Terça-feira (17), das 14h às 20h (opcional das 10h às 14h e das 20h às 22h); alimentação das 11h às 22h (opcional a abertura às 10h). Quarta-feira (18) lojas das 10h às 22h; alimentação: das 11h às 22h (opcional a abertura às 10h). Importante: os restaurantes diariamente abrem a partir das 11h30.

