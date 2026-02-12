A Prefeitura de Jundiaí publicou nessa quarta-feira (11) a lista dos inscritos classificados para as 132 unidades habitacionais dos Residenciais Cravos III e IV, no Fazenda Grande. Após polêmicas levantadas nas redes sociais por internautas, a Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB) esclarece à população os principais pontos sobre o processo de seleção dos Residenciais.

Desde o início, foi amplamente divulgado que o processo não ocorreu por sorteio. A seleção foi realizada por classificação técnica e hierarquização por critérios sociais, conforme previsto nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025, seguindo as diretrizes das portarias do Ministério das Cidades e regras do Minhas Casa, Minha Vida (MCMV).

LEIA MAIS:

Quantas unidades estão sendo disponibilizadas?