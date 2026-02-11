A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), publicou nesta quarta-feira (11) a lista dos inscritos classificados para as 132 unidades habitacionais dos Residenciais Cravos III e IV, no Fazenda Grande. A publicação foi na Imprensa Oficial do município.

O processo seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. A seleção ocorreu por hierarquização por pontuação, priorizando famílias em maior situação de vulnerabilidade social.

