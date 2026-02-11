A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), publicou nesta quarta-feira (11) a lista dos inscritos classificados para as 132 unidades habitacionais dos Residenciais Cravos III e IV, no Fazenda Grande. A publicação foi na Imprensa Oficial do município.
O processo seguiu rigorosamente os critérios estabelecidos nos editais nº 65/2025 e nº 66/2025. A seleção ocorreu por hierarquização por pontuação, priorizando famílias em maior situação de vulnerabilidade social.
A secretária de Habitação Social, Kelly Galbieri, destaca que: “A publicação da lista marca mais uma etapa cumprida com transparência e responsabilidade. O processo é técnico, baseado em pontuação e critérios sociais previstos em edital, priorizando quem mais precisa. Agora iniciamos a fase de conferência documental, sempre com total clareza das regras e garantindo direito a recurso aos participantes”.
A lista completa dos convocados pode ser consultada CLICANDO AQUI.
Classificação
Os candidatos foram organizados por ordem decrescente de pontuação, conforme critérios sociais previstos em edital. As 132 maiores pontuações compõem a lista de convocados nesta etapa.
Caso o munícipe tenha feito inscrição e sido selecionado em ambos os empreendimentos, conforme os critérios estabelecidos, deverá optar por apenas um – Residencial dos Cravos III ou Residencial dos Cravos IV – sendo convocado o suplente da respectiva lista para a vaga remanescente.
Documentação obrigatória
Os convocados por ordem de classificação deverão apresentar, obrigatoriamente, a seguinte documentação:
- RG ou Certidão de Nascimento de todos os membros da composição familiar;
- CPF de todos os membros da composição familiar;
- Certidão de Casamento (com averbação, se for o caso) ou Declaração de União Estável;
- Comprovante de endereço atualizado (somente contas de água, energia elétrica ou gás) - Não serão aceitas declarações de Unidades Básicas de Saúde;
- Comprovante de residência em Jundiaí há pelo menos 10 anos (documentos datados de fevereiro/2016 ou anteriores), sendo aceitos: Contas de água, energia ou gás; Matrículas escolares de filhos em escolas do município (2016 ou anteriores); Comprovante da Justiça Eleitoral que ateste domicílio eleitoral há pelo menos 10 anos - Não serão aceitas declarações de UBS;
- Comprovante de renda de todos os membros da família;
- Para pessoa com deficiência: laudo médico conforme Lei nº 13.146/2015 e Decreto nº 11.063/2022;
Para mulher vítima de violência doméstica: comprovante de registro da denúncia conforme Lei Maria da Penha e Resoluções do CNMP;
- Para criança ou adolescente sob guarda ou tutela: cópia da sentença judicial;
- Para pessoa com câncer ou doença rara crônica e degenerativa: laudo médico;
- Comprovante de inscrição no Cadastro Único (apresentar cartão, se já inscrito).
Prazo, horário e local de atendimento
Prazo para entrega dos documentos - de 18 de fevereiro de 2026 (08h00) até 27 de fevereiro de 2026 (16h00).
Horário de atendimento - de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
Local - Secretaria Municipal de Habitação Social – SMHAB (antiga FUMAS) – av. União dos Ferroviários, nº 2.222 - Ponte de Campinas – Jundiaí/SP - CEP 13.201-160.
Regras importantes
O não comparecimento dentro do prazo implicará em desclassificação automática, com convocação do próximo suplente. A entrega da documentação não garante aprovação final, estando sujeita à análise da Caixa Econômica Federal.
Inscrições indeferidas poderão apresentar pedido de reconsideração no prazo de 10 dias corridos. Caso seja solicitada documentação complementar, o prazo será de 10 dias corridos após a notificação.
Na fase de enquadramento, havendo possibilidade de regularização, o prazo será de até 60 dias. Se necessário, nova lista de convocação poderá ser publicada em 13 de março de 2026, respeitando a ordem classificatória.
A Prefeitura reforça que todas as informações oficiais devem ser acompanhadas exclusivamente pelos canais institucionais e pela Imprensa Oficial do Município.