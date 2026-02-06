A Prefeitura de Jundiaí notificou o proprietário de um imóvel abandonado que fica na avenida São João, no bairro Ponte São João. No local, funcionava uma agência bancária. A ação foi realizada através da Secretaria de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, com apoio da Guarda Municipal.

A notificação foi encaminhada via Correios e estabelece que, após o recebimento, o proprietário adote em um prazo de 20 dias, as providências necessárias para a regularização do local. Entre as medidas exigidas estão a limpeza do imóvel, o fechamento adequado, além da garantia de condições mínimas de segurança e salubridade, conforme determina a legislação vigente.

