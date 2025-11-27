A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão Secretaria de Promoção da Saúde, identificou o sexto caso de morcego positivo para a raiva em Jundiaí, neste ano.

O animal, da espécie Eptesicus brasiliensis, foi encontrado vivo no quintal de uma residência no bairro Ponte São João. Não houve contato com humanos ou animais domésticos. A moradora adotou os procedimentos seguros, isolando o morcego e contatando imediatamente a Visam pelo canal 156.

Em 2024, Jundiaí registrou dez morcegos positivos para raiva. Em 2023, foram 17 casos.