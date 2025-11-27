A Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão Secretaria de Promoção da Saúde, identificou o sexto caso de morcego positivo para a raiva em Jundiaí, neste ano.
O animal, da espécie Eptesicus brasiliensis, foi encontrado vivo no quintal de uma residência no bairro Ponte São João. Não houve contato com humanos ou animais domésticos. A moradora adotou os procedimentos seguros, isolando o morcego e contatando imediatamente a Visam pelo canal 156.
Em 2024, Jundiaí registrou dez morcegos positivos para raiva. Em 2023, foram 17 casos.
“Esse contato proativo da moradora foi essencial, porque indica que a população está cada vez mais compreendendo a importância de cumprir as medidas preventivas necessárias ao encontrar qualquer morcego com comportamento atípico ou morto. Dessa forma, conseguimos atuar com mais segurança e promover as ações de vigilância e prevenção para os humanos e para a população animal”, destaca o coordenador da Visam, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento.
Orientação
A Visam orienta que, no caso de identificação de um morcego em situações não usuais, como no interior de residências e nos quintais, voando durante o dia, ou caídos no chão, vivos ou mortos, o órgão deve ser contatado imediatamente pelos telefones (11) 4589-6340 / 6350, para que os técnicos realizem o recolhimento seguro do animal e diagnóstico laboratorial da raiva.
Havendo a possibilidade, também deve-se isolar o cômodo onde o animal foi encontrado e/ou imobilizá-lo, colocando sobre ele um anteparo como balde, pote de sorvete, pano ou uma caixa. A orientação é que haja todo o cuidado ao fazer esse manuseio, sem tocar no animal.
Outra medida necessária é que os tutores de cães e gatos atualizem, anualmente, a vacina antirrábica dos seus animais, protegendo os pets e, consequentemente, os familiares contra a doença que leva à morte em praticamente 100% dos casos. O imunizante é disponibilizado gratuitamente pela Visam em sua sede, na rua dos Bandeirantes, 375, Vila Municipal, a partir de agendamento telefônico nos números acima identificados. A unidade também está atuando em bloqueio vacinal na Vila Arens, onde foi confirmado, no início do mês, um caso de raiva felina.
Os morcegos são animais protegidos por lei, sendo considerados úteis ao homem e à natureza, devendo ser preservados. É crime ambiental matá-los ou agredi-los.