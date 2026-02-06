A estratégia contempla profissionais como médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, odontólogos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas e educadores físicos. Também serão imunizados os trabalhadores administrativos que atuam na Atenção Primária à Saúde, como recepcionistas, seguranças, equipes de limpeza e auxiliares.

A Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí inicia na próxima segunda-feira (9) a vacinação contra a dengue destinada aos profissionais que atuam na Atenção Primária à Saúde do município. Nesta etapa, 1.054 doses do imunizante serão destinadas aos profissionais considerando o papel estratégico deles no cuidado direto à população e no enfrentamento às arboviroses.

A ação integra o início da campanha do Programa Nacional de Imunizações (PNI). “Essa nova etapa da vacinação é fundamental para proteger os profissionais que estão na linha de frente do atendimento, fortalecendo a rede de saúde como um todo. Ao imunizar quem cuida, garantimos mais segurança, continuidade dos serviços e uma resposta mais eficiente no enfrentamento da dengue”, salienta a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo.

A ação acompanha o início da campanha em todo o Estado de São Paulo, que passa a ofertar a vacina Butantan-DV nos 645 municípios paulistas.

Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina é a primeira contra a dengue do mundo aplicada em dose única, com proteção contra os quatro sorotipos da doença. O imunizante foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para pessoas de 12 a 59 anos. Estudos apontam eficácia de quase 75% contra casos gerais da doença, mais de 91% contra casos graves e 100% contra hospitalizações.