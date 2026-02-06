A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 chega ao seu último final de semana a partir desta sexta-feira (6). E ainda é possível fazer a diferença na vida de tantas pessoas ao contribuir com a entrada solidária no evento. Basta doar 1kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FUNSS)

A presidente do FUNSS, Ellen Camila Martinelli reforça que há muitas famílias em situação de vulnerabilidade em Jundiaí e que conta com a sensibilidade do público em abraçar esta causa. “Ao doar um quilo de alimento, a pessoa está ajudando a levar comida e dignidade para quem mais precisa”, afirma.

