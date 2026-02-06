A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 chega ao seu último final de semana a partir desta sexta-feira (6). E ainda é possível fazer a diferença na vida de tantas pessoas ao contribuir com a entrada solidária no evento. Basta doar 1kg de alimento não perecível que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade (FUNSS)
A presidente do FUNSS, Ellen Camila Martinelli reforça que há muitas famílias em situação de vulnerabilidade em Jundiaí e que conta com a sensibilidade do público em abraçar esta causa. “Ao doar um quilo de alimento, a pessoa está ajudando a levar comida e dignidade para quem mais precisa”, afirma.
Todo alimento arrecadado passa por uma triagem e segue para elaboração de cestas básicas e kits. Para isso acontecer de maneira efetiva, é importante que as doações sejam feitas de forma consciente, com itens que estejam próprios para o consumo e dentro do prazo de validade.
Os alimentos podem ser entregues em qualquer entrada do Parque da Uva até o próximo domingo (8). Nesta sexta-feira (6), a festa ocorre das 18h às 22h; no sábado (7), das 10h às 22h; e no domingo (8), das 10h às 21h.