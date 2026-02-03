03 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
FESTA DA UVA

Final de semana conta com apresentação da capoeira inclusiva

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Programação faz parte das ações do Clube de Mães Atípicas na Festa da Uva
Programação faz parte das ações do Clube de Mães Atípicas na Festa da Uva

O último final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos recebe apresentação especial de capoeira inclusiva. A atividade ocorre no sábado (7), às 13h30,  na ‘Sala Multissensorial’, e é promovida em parceria com o Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade. A ação proporcionará uma vivência corporal, cultural e sensorialmente segura, especialmente pensada para o público neurodivergente e suas famílias.

O objetivo é oferecer um momento de acolhimento, movimento e expressão em meio à programação do evento, respeitando os limites individuais e promovendo bem-estar, socialização e autoestima por meio da capoeira adaptada.

LEIA MAIS:

A apresentação contará com movimentos acessíveis, musicalidade suave e interação guiada, estimulando coordenação motora, ritmo, percepção corporal e vínculos sociais. “A capoeira inclusiva permite que cada participante explore seu corpo e sua expressão no próprio tempo, em um ambiente seguro e acolhedor, valorizando a diversidade e fortalecendo a autonomia”, destaca o responsável pelo projeto ‘Vem Jogar Mais Eu TEA’, Rafael Mariano, o professor Buiu.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, ações como essa reforçam o compromisso com uma festa verdadeiramente inclusiva. “A ‘Sala Multissensorial’ foi criada para garantir conforto, respeito e pertencimento às famílias atípicas. Trazer a capoeira para esse espaço é ampliar possibilidades de participação, movimento e alegria para todos”, afirma.

Além de promover comunicação, expressão corporal e interação social, a atividade reforça o compromisso da Festa da Uva com a acessibilidade, inclusão e humanização dos espaços públicos.

A Festa

A edição de 2026 termina no próximo final de semana, no Parque Comendador Antônio Carbonari (Parque da Uva). Na sexta-feira, o evento ocorre das 18h às 22h; no sábado, das 10h às 22h; e no domingo, das 10h às 21h.

A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante a doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. As doações podem ser feitas em qualquer uma das entradas do Parque da Uva e serão organizadas para a montagem de cestas básicas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários