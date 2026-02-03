O objetivo é oferecer um momento de acolhimento, movimento e expressão em meio à programação do evento, respeitando os limites individuais e promovendo bem-estar, socialização e autoestima por meio da capoeira adaptada.

O último final de semana da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos recebe apresentação especial de capoeira inclusiva. A atividade ocorre no sábado (7), às 13h30, na ‘Sala Multissensorial’, e é promovida em parceria com o Clube de Mães Atípicas do Fundo Social de Solidariedade. A ação proporcionará uma vivência corporal, cultural e sensorialmente segura, especialmente pensada para o público neurodivergente e suas famílias.

A apresentação contará com movimentos acessíveis, musicalidade suave e interação guiada, estimulando coordenação motora, ritmo, percepção corporal e vínculos sociais. “A capoeira inclusiva permite que cada participante explore seu corpo e sua expressão no próprio tempo, em um ambiente seguro e acolhedor, valorizando a diversidade e fortalecendo a autonomia”, destaca o responsável pelo projeto ‘Vem Jogar Mais Eu TEA’, Rafael Mariano, o professor Buiu.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ellen Camila Martinelli, ações como essa reforçam o compromisso com uma festa verdadeiramente inclusiva. “A ‘Sala Multissensorial’ foi criada para garantir conforto, respeito e pertencimento às famílias atípicas. Trazer a capoeira para esse espaço é ampliar possibilidades de participação, movimento e alegria para todos”, afirma.

Além de promover comunicação, expressão corporal e interação social, a atividade reforça o compromisso da Festa da Uva com a acessibilidade, inclusão e humanização dos espaços públicos.

