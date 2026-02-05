Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito da Faculdade de Medicina de Jundiaí. O cursinho é destinado a estudantes de baixa renda que desejam ingressar no ensino superior. São 50 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever por meio do link disponível nas redes sociais @projeto_sirius.
Início das aulas
As aulas ocorrerão presencialmente ao longo de 2026, na Unidade 2 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h40. Os estudantes contarão com plantão de dúvidas e de leitura, correção de redações, simulados, além de atividades complementares.
De acordo com a FMJ, a seleção dos estudantes ocorrerá por meio de análise de questionário socioeconômico e de uma prova de conhecimentos gerais
Projeto Sirius
Criado em 2019 e iniciado em 2020, o Projeto Sirius é um cursinho popular totalmente gratuito, voltado a estudantes que não possuem condições financeiras de arcar com cursos preparatórios particulares. As aulas são ministradas por alunos de todos os anos do curso de Medicina da FMJ, sob supervisão da Profa. Dra. Juliana Reimão.
Inspirado na estrela Sirius — a mais brilhante do céu noturno — o projeto tem como missão orientar e apoiar estudantes que buscam transformar suas trajetórias por meio da educação.
“O Projeto Sirius vai muito além de um cursinho. É uma verdadeira ferramenta de transformação social, que democratiza o acesso ao ensino e abre portas onde antes só havia obstáculos. Cada aluno aprovado simboliza a quebra de barreiras e a construção de um futuro mais justo e inclusivo para toda a comunidade”, destaca Beatriz Brito, estudante de Medicina da FMJ e integrante da gestão do cursinho.