Estão abertas até o dia 15 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo do Cursinho Pré-Vestibular Gratuito da Faculdade de Medicina de Jundiaí. O cursinho é destinado a estudantes de baixa renda que desejam ingressar no ensino superior. São 50 vagas disponíveis e os interessados devem se inscrever por meio do link disponível nas redes sociais @projeto_sirius.

Início das aulas

As aulas ocorrerão presencialmente ao longo de 2026, na Unidade 2 da Faculdade de Medicina de Jundiaí, de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h40. Os estudantes contarão com plantão de dúvidas e de leitura, correção de redações, simulados, além de atividades complementares.

LEIA MAIS: