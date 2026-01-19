A Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ) alcançou o conceito 5 no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2025, pontuação máxima na avaliação nacional do Ministério da Educação (MEC) para os cursos de medicina. Este resultado confirma o mesmo conceito obtido em 2023, consolidando a FMJ como uma instituição de destaque no cenário nacional da formação médica.
A conquista é resultado de um conjunto de fatores, com destaque para o desempenho da Turma 52 na prova do Enamed, aliado ao desenvolvimento da infraestrutura e da qualidade do ensino na instituição. O resultado reflete um trabalho coletivo, construído diariamente por docentes qualificados, alunos dedicados e colaboradores comprometidos, pilares fundamentais que qualificam a FMJ como uma instituição tradicional de formação médica.
O Enamed começou a ser aplicado em 2025 para os cursos de Medicina, substituindo o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O conceito máximo confirma o desempenho acima da média nacional, evidenciando um ensino consistente, corpo docente experiente, infraestrutura sólida e alunos preparados para os desafios da profissão.
Para o diretor da FMJ, Evaldo Marchi, o resultado simboliza a consolidação de uma trajetória construída ao longo de mais de cinco décadas. “Essa conquista reafirma a tradição da FMJ e os investimentos contínuos que fazemos para nos tornarmos uma referência nacional na formação de médicos. Estamos pautados em pilares sólidos de ética, humanização e inovação, que aplicamos em nossa prática diária para formar profissionais de saúde com visão generalista, humanista, crítica e reflexiva, alinhada aos princípios éticos, à inovação e ao impacto socioambiental”, destaca.
Quem viveu isso, na prática, também comemora. Os estudantes da Turma 52 afirmam que o reconhecimento é fruto de um esforço coletivo. “Esse resultado representa a dedicação dos alunos, a orientação dos docentes e o compromisso da FMJ com uma formação médica de qualidade. É a prova de que nos formamos em uma instituição que acredita nos valores humanos e no futuro da Medicina”, reforçam.
O resultado reforça a credibilidade da instituição e coloca, mais uma vez, a Faculdade de Medicina de Jundiaí entre as melhores do Brasil.