06 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí

CAPACITAÇÃO

Carreta Cozinhalimento: inscrições seguem abertas em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
A Carreta do Cozinhalimento estará na Praça da Matriz a partir do dia 10 de fevereiro
Seguem abertas as inscrições para os workshops gratuitos da ‘Carreta do Cozinhalimento’.  A ação itinerante voltada à capacitação profissional na área de gastronomia chega a Jundiaí na próxima terça-feira (10), na Praça Marechal Floriano Peixoto, atrás da Igreja Nossa Senhora do Desterro, no Centro.

A iniciativa, lançada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, se desloca por diversos municípios oferecendo cursos e oficinas práticas totalmente gratuitas. Em Jundiaí a carreta ficará entre os dias 10 e 20 de fevereiro, com workshops em horários e datas específicas.

LEIA MAIS:

Inscrição

Os interessados em participar, devem se inscrever pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.

Cada participante poderá se inscrever em apenas um workshop. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.

As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.

Workshops disponíveis

É necessário que o participante tenha 18 anos completos para se inscrever. Serão disponibilizados 11 workshops, totalizando 220 vagas gratuitas. Todos os detalhes, a exemplo da carga horária, dias, horários e local de cada oficina podem ser conferidos no site da Prefeitura.

