A iniciativa, lançada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, se desloca por diversos municípios oferecendo cursos e oficinas práticas totalmente gratuitas. Em Jundiaí a carreta ficará entre os dias 10 e 20 de fevereiro, com workshops em horários e datas específicas.

Seguem abertas as inscrições para os workshops gratuitos da ‘Carreta do Cozinhalimento’. A ação itinerante voltada à capacitação profissional na área de gastronomia chega a Jundiaí na próxima terça-feira (10), na Praça Marechal Floriano Peixoto, atrás da Igreja Nossa Senhora do Desterro, no Centro.

Os interessados em participar, devem se inscrever pelo Sistema de Inscrição do Fundo Social, disponível no site da Prefeitura de Jundiaí. O envio do formulário não garante vaga, já que o critério de seleção segue a ordem de envio das inscrições.

Cada participante poderá se inscrever em apenas um workshop. A lista dos contemplados será publicada no site da Prefeitura. Os selecionados receberão uma mensagem via WhatsApp para confirmar a matrícula. A falta de retorno em até 24 horas resultará no cancelamento da pré-inscrição.

As fichas não contempladas ficarão em lista de espera e poderão ser chamadas em caso de desistência. O participante que desistir de um curso sem aviso prévio ficará impedido de se inscrever novamente por um período de três meses.

Workshops disponíveis