BAIRROS E CENTRO

Comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (7)

Arquivo
O atendimento se estenderá até as 18h nas lojas dos bairros e do centro
O atendimento se estenderá até as 18h nas lojas dos bairros e do centro

O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (7), com atendimento até as 18h nas lojas do centro e dos bairros. O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), de acordo com o do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).

Além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, destaca que o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Constatamos um aumento de até 30% nas vendas nos sábados de horário estendido. Por isso, nossa orientação é para que os lojistas apostem em ações para atrair os consumidores, invistam na decoração da vitrine, destaquem produtos para esta época do ano, inclusive para o Carnaval, como vestuário, acessórios. Também é válido investir em promoções, diversificar os meios de pagamento”, observa Maltoni.

