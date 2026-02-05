O comércio de Jundiaí tem horário especial neste sábado (7), com atendimento até as 18h nas lojas do centro e dos bairros. O funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), de acordo com o do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio).

Além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o presidente do Sincomercio, Edison Maltoni, destaca que o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

