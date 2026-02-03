A participação é gratuita, mediante inscrição solidária, neste link , com a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.

Com a proposta de começar o ano com mais vendas e melhores resultados, empreendedores que desejam escalar seus negócios terão uma nova oportunidade. O curso “Vendedor de Alta Performance” será realizado no dia 11 de fevereiro, das 14h às 16h, no Espaço Jundiaí Empreendedora.

O conteúdo será conduzido por Emerson Gomes, especialista em vendas com ampla experiência na capacitação de empreendedores e equipes comerciais. Segundo ele, o curso é indicado para quem sabe que pode vender mais, mas ainda sente falta de estrutura, método e direcionamento estratégico para alcançar resultados consistentes. “Vou apresentar um caminho prático para vender com método, inteligência e foco em resultado, aplicável à realidade dos empreendedores”, afirmou.

A iniciativa integra a agenda de capacitação do EJE, programa municipal voltado ao suporte e à orientação de negócios locais. Para o prefeito Gustavo Martinelli, investir na formação profissional é essencial para o desenvolvimento da cidade. “Contribuir com a capacitação dos nossos empreendedores é uma forma concreta de gerar mais oportunidades, fortalecer a economia local e incentivar a inovação nos negócios”, destacou.

Voltado aos empreendedores de toda Região Metropolitana de Jundiaí, o curso oferece um treinamento prático com foco em estratégias modernas de vendas, consistência comercial e desempenho sustentável. Os participantes aprenderão técnicas e ferramentas eficazes, como o domínio das etapas do pipeline comercial, estratégias para geração de receitas recorrentes e os principais pilares da alta performance em vendas.