O edital de chamamento público para apoio ao evento foi publicado na edição da Imprensa Oficial dessa quarta-feira (4). Pessoas jurídicas interessadas em apoiar as ações do evento, conforme sua área de atuação e disponibilidade, podem acessar o edital para participar da ação.

O ‘Prefeitura na Área’ chega ao Vetor Oeste no dia 28 de fevereiro, levando mais de 40 serviços gratuitos diretamente para a população. O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC).

Entre as atividades previstas estão corte de cabelo masculino, feminino e infantil; manicure; cuidados básicos de beleza; design de sobrancelhas; massagem relaxante; além de atividades recreativas, culturais, entre outros serviços.

As empresas selecionadas poderão divulgar suas marcas no dia do evento, nos espaços designados, incluindo uniformes dos prestadores, wind banners, cartões, folders e outros materiais de comunicação.

Os interessados devem entregar a proposta até as 17h do dia 12 de fevereiro de 2026, na Secretaria da Casa Civil, localizada no Paço Municipal, na avenida Da Liberdade, s/nº – 7º andar, ala sul, Jardim Botânico).

Garantia de acesso

A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos e fortalecer a presença da Prefeitura nos bairros. A ação acontece das 9h às 15h, na Escola Municipal Ivo de Bona, na avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves.