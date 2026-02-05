O ‘Prefeitura na Área’ chega ao Vetor Oeste no dia 28 de fevereiro, levando mais de 40 serviços gratuitos diretamente para a população. O programa é desenvolvido pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal da Casa Civil (SMCC).
O edital de chamamento público para apoio ao evento foi publicado na edição da Imprensa Oficial dessa quarta-feira (4). Pessoas jurídicas interessadas em apoiar as ações do evento, conforme sua área de atuação e disponibilidade, podem acessar o edital para participar da ação.
Entre as atividades previstas estão corte de cabelo masculino, feminino e infantil; manicure; cuidados básicos de beleza; design de sobrancelhas; massagem relaxante; além de atividades recreativas, culturais, entre outros serviços.
As empresas selecionadas poderão divulgar suas marcas no dia do evento, nos espaços designados, incluindo uniformes dos prestadores, wind banners, cartões, folders e outros materiais de comunicação.
Os interessados devem entregar a proposta até as 17h do dia 12 de fevereiro de 2026, na Secretaria da Casa Civil, localizada no Paço Municipal, na avenida Da Liberdade, s/nº – 7º andar, ala sul, Jardim Botânico).
Garantia de acesso
A iniciativa tem o objetivo de facilitar o acesso da população aos serviços públicos e fortalecer a presença da Prefeitura nos bairros. A ação acontece das 9h às 15h, na Escola Municipal Ivo de Bona, na avenida Francisco Roveri, 505 – Parque Residencial Almerinda Chaves.
Durante seis horas, moradores da região poderão resolver demandas, acessar serviços essenciais e participar de atividades de cidadania, saúde, emprego, regularização fundiária, bem-estar e lazer, tudo em um só lugar.
Participação
A primeira edição do ‘Prefeitura na Área’, realizada na Região Sul de Jundiaí em novembro de 2025, reuniu centenas de pessoas no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins. Para o prefeito Gustavo Martinelli, a iniciativa simboliza uma nova forma de fazer gestão pública. “O ‘Prefeitura na Área’ representa uma gestão mais próxima, participativa e conectada com a realidade das pessoas. É a Prefeitura indo até onde a população está”, destaca.