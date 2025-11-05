A Prefeitura de Jundiaí lança um novo projeto voltado à aproximação entre o poder público e a comunidade: o “Prefeitura na Área”, uma iniciativa itinerante que vai levar diversos serviços municipais diretamente aos bairros da cidade. A primeira edição será realizada no dia 29 de novembro, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, das 9h às 15h.
O projeto tem como objetivo principal facilitar o acesso da população aos serviços públicos essenciais, promovendo cidadania, inclusão social e qualidade de vida. A ação reconhece que muitos cidadãos têm dificuldade para se deslocar até os órgãos municipais durante o horário comercial, por isso, descentralizar os atendimentos é uma forma de garantir direitos e ampliar o contato direto com a administração pública.
Durante o evento, os moradores terão acesso a orientações e serviços em áreas como saúde, documentação, educação, emprego e renda, assistência social, habitação, bem-estar animal, cultura e lazer. Além dos atendimentos, haverá atividades educativas e recreativas, garantindo um dia de serviços, aprendizado e convivência comunitária.
O prefeito Gustavo Martinelli destaca que o projeto representa uma nova forma de gestão pública, mais próxima e participativa. “Com o 'Prefeitura na Área', queremos estar onde as pessoas estão. Levar o poder público para dentro dos bairros é uma maneira de garantir que todos tenham acesso aos serviços e oportunidades que o município oferece. É um trabalho de escuta, acolhimento e presença”, afirmou o prefeito.
A ação conta com a participação de todas as secretarias municipais, autarquias e parceiros, como o Fundo Social de Solidariedade, Cijun, Banco do Povo Paulista, Defensoria Pública e Escola Superior de Educação Física.
Nos próximos dias, o portal da prefeitura trará uma série de matérias especiais detalhando os serviços e benefícios que serão oferecidos em cada edição do projeto.
Serviço:
Data: 29 de novembro de 2025 (sábado)
Local: Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto – Rua Londrina, nº 865, Jardim Martins
Horário: das 9h às 15h