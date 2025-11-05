A Prefeitura de Jundiaí lança um novo projeto voltado à aproximação entre o poder público e a comunidade: o “Prefeitura na Área”, uma iniciativa itinerante que vai levar diversos serviços municipais diretamente aos bairros da cidade. A primeira edição será realizada no dia 29 de novembro, no Centro Esportivo Francisco Álvaro Siqueira Neto, no Jardim Martins, das 9h às 15h.

O projeto tem como objetivo principal facilitar o acesso da população aos serviços públicos essenciais, promovendo cidadania, inclusão social e qualidade de vida. A ação reconhece que muitos cidadãos têm dificuldade para se deslocar até os órgãos municipais durante o horário comercial, por isso, descentralizar os atendimentos é uma forma de garantir direitos e ampliar o contato direto com a administração pública.

Durante o evento, os moradores terão acesso a orientações e serviços em áreas como saúde, documentação, educação, emprego e renda, assistência social, habitação, bem-estar animal, cultura e lazer. Além dos atendimentos, haverá atividades educativas e recreativas, garantindo um dia de serviços, aprendizado e convivência comunitária.