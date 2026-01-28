A primeira edição do Prefeitura na Área, realizada em novembro de 2025 na Região Sul da cidade, ofereceu diversos serviços, como agendamento para emissão de documentos, orientações tributárias, parcelamento de débitos de energia elétrica, atualização e inscrição no Cadastro Único, informações sobre programas habitacionais, além de ações de saúde, como vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia. Serviços voltados ao bem-estar, como corte de cabelo e cuidados estéticos, também contribuíram para elevar a autoestima da população atendida.

A Prefeitura de Jundiaí já tem data definida para a segunda edição do programa itinerante Prefeitura na Área, que será realizada no dia 28 de fevereiro de 2026, no Vetor Oeste, na Escola Municipal Ivo de Bona. A iniciativa leva serviços públicos essenciais diretamente aos bairros, ampliando o acesso da população a atendimentos nas áreas de cidadania, saúde, emprego, assistência social, regularização fundiária, bem-estar e lazer.

Como parte da preparação para a próxima edição, o prefeito Gustavo Martinelli recebeu os colaboradores voluntários que participaram da primeira edição do programa. O encontro teve como objetivo agradecer a parceria e reforçar a importância do envolvimento de instituições privadas e entidades da sociedade civil para o fortalecimento da iniciativa.

O prefeito destacou que o programa seguirá sendo ampliado ao longo do ano. “O Prefeitura na Área aproxima o poder público de quem mais precisa. Muitas vezes, as pessoas não conseguem se deslocar até os serviços ou não têm tempo para resolver pendências. Levar o atendimento para perto da casa do cidadão é uma forma concreta de desburocratizar e humanizar a gestão pública. A expectativa é atender ainda mais pessoas na próxima edição e levar o programa para todas as regiões da cidade”, afirmou Gustavo Martinelli.

O secretário da Casa Civil, Fábio Nadal, reforçou o convite para que novas empresas e instituições se tornem parceiras do programa. “O sucesso do Prefeitura na Área passa diretamente pela participação de parceiros comprometidos com o desenvolvimento social da cidade. Empresas interessadas em colaborar como voluntárias poderão se inscrever por meio de edital que será publicado nos próximos dias na Imprensa Oficial do Município. Essa parceria permite ampliar os serviços oferecidos e fortalecer um programa que tem impacto direto na vida da população”, destacou.