Participaram do curso servidores da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), da Divisão Florestal da Guarda Municipal e da Defesa Civil, fortalecendo a atuação integrada entre as equipes que compõem a força-tarefa municipal.

Integrantes da força-tarefa da Prefeitura de Jundiaí, responsáveis pelo atendimento de ocorrências relacionadas a eventos climáticos, participaram de um curso de operação de motosserra. A capacitação realizada por meio da Defesa Civil integra o conjunto de ações permanentes adotadas pelo município para prevenção, preparação e resposta a situações climáticas adversas, reforçando a segurança, a eficiência e a agilidade dos atendimentos em campo.

“Esse tipo de capacitação faz parte do planejamento contínuo da Prefeitura para o enfrentamento de eventos climáticos. O objetivo é manter as equipes sempre preparadas, desde a manutenção preventiva até a pronta resposta à população, com segurança e eficiência”, explicou o coordenador da Defesa Civil, coronel Gimenez.

Segundo ele, o domínio técnico do equipamento, aliado ao uso correto dos EPIs, reduz riscos e amplia a capacidade de atuação em diferentes cenários.

Ao todo, 14 integrantes da força-tarefa participaram da formação, que teve duração de três dias e foi realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). O curso abordou conteúdos teóricos e práticos, como mecânica básica do equipamento, manutenção preventiva, técnicas corretas de operação e identificação de riscos.

“A motosserra é uma ferramenta essencial nas ações de prevenção e resposta, especialmente em situações que envolvem quedas de árvores ou necessidade de desobstrução de vias. Com conhecimento técnico e uso adequado, ela se torna extremamente eficiente e segura”, destacou o instrutor do curso, Valmir Félix Pinto.