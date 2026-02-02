03 de fevereiro de 2026
SEM TRÉGUA

Mês de fevereiro deve continuar chuvoso na região

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Jaime Andrés
No fim de semana, as fortes chuvas com ventos já causaram quedas de árvores pela cidade
No fim de semana, as fortes chuvas com ventos já causaram quedas de árvores pela cidade

Segundo dados meteorológicos do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) coletados em Jundiaí, o mês de janeiro teve chuva expressiva na cidade, sobretudo na última semana, com quase 90 milímetros de precipitação em apenas sete dias. Para fevereiro, a tendência chuvosa continua. De acordo com o Climatempo, este mês começa com uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que favorece períodos de chuva mais persistentes no Brasil durante o verão.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que entre hoje (2) e terça-feira (3) a passagem de um sistema meteorológico próximo ao território paulista criará condições para chuvas mais persistentes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados, atingindo diversas regiões do Estado. Para a região de Campinas, na qual está Jundiaí, é esperado acumulado médio de chuvas.

Para esta semana, desde domingo (1º), um novo corredor de umidade se forma, atravessando o país desde o Norte, passando pelo Centro-Oeste e alcançando o Sudeste. Esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidade, com chuva mais frequente e aumento do risco de episódios de chuva forte. Com isso, esta semana deve ser mais uma marcada pelo tempo chuvoso, mas sem queda acentuada de temperatura.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta chance de chuva todos os dias nesta semana em Jundiaí. Hoje, deve haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite, com temperaturas entre 19°C e 26°C. Na terça-feira, termômetros entre 20°C e 25°C e também pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. Quinta-feira (4) terá mínima de 20°C e máxima de 24°C e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas continua.

O mês

Fevereiro é normalmente um mês quente e abafado no Brasil. Para o mês, neste ano, segundo o Climatempo, a previsão é de que tanto a temperatura quanto o volume de chuva fiquem próximos da média histórica em quase todo o Brasil, inclusive na região de Jundiaí. Também neste mês, o fenômeno La Niña, que vem atuando com fraca intensidade desde meados da primavera de 2025, segue em fase de enfraquecimento e deve ser tecnicamente finalizado até o fim de fevereiro.

Pancadas de chuva devem ser frequentes por quase todo o país na maior parte do mês, mas em geral ocorrendo de forma irregular. Fevereiro de 2026 começa com um forte corredor de umidade se organizando sobre a porção centro-sul das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Já a temperatura média de fevereiro deve ficar um pouco acima da média normal para o mês em praticamente todas as áreas do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste do Brasil, mas essa alta não atinge a região de Jundiaí.

