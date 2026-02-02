A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta que entre hoje (2) e terça-feira (3) a passagem de um sistema meteorológico próximo ao território paulista criará condições para chuvas mais persistentes, acompanhadas por descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em pontos isolados, atingindo diversas regiões do Estado. Para a região de Campinas, na qual está Jundiaí, é esperado acumulado médio de chuvas.

Segundo dados meteorológicos do Instituto Agronômico de Campinas (IAC) coletados em Jundiaí, o mês de janeiro teve chuva expressiva na cidade, sobretudo na última semana, com quase 90 milímetros de precipitação em apenas sete dias. Para fevereiro, a tendência chuvosa continua. De acordo com o Climatempo, este mês começa com uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), fenômeno que favorece períodos de chuva mais persistentes no Brasil durante o verão.

Para esta semana, desde domingo (1º), um novo corredor de umidade se forma, atravessando o país desde o Norte, passando pelo Centro-Oeste e alcançando o Sudeste. Esse padrão atmosférico favorece a formação de extensas áreas de instabilidade, com chuva mais frequente e aumento do risco de episódios de chuva forte. Com isso, esta semana deve ser mais uma marcada pelo tempo chuvoso, mas sem queda acentuada de temperatura.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), aponta chance de chuva todos os dias nesta semana em Jundiaí. Hoje, deve haver pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite, com temperaturas entre 19°C e 26°C. Na terça-feira, termômetros entre 20°C e 25°C e também pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite. Quinta-feira (4) terá mínima de 20°C e máxima de 24°C e a possibilidade de pancadas de chuva isoladas continua.

O mês

Fevereiro é normalmente um mês quente e abafado no Brasil. Para o mês, neste ano, segundo o Climatempo, a previsão é de que tanto a temperatura quanto o volume de chuva fiquem próximos da média histórica em quase todo o Brasil, inclusive na região de Jundiaí. Também neste mês, o fenômeno La Niña, que vem atuando com fraca intensidade desde meados da primavera de 2025, segue em fase de enfraquecimento e deve ser tecnicamente finalizado até o fim de fevereiro.