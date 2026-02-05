O Sesc Jundiaí apresenta em fevereiro a programação “Brasil de Muitos Carnavais”, uma imersão nas manifestações culturais que definem a identidade da maior festa popular do país. O roteiro percorre ritmos que vão do frevo ao maracatu, passando pelo samba-reggae e pelas tradicionais marchinhas, com atividades distribuídas por diferentes ambientes da unidade durante os quatro dias de folia.

Os espaços serão ocupados por cores, sons e movimentos que convidam o público a vivenciar a pluralidade das festas brasileiras. Toda a grade carnavalesca é gratuita e algumas atrações exigem retirada prévia de ingressos ou de senhas no local.

Shows

Diferentes vertentes do Carnaval ocupam o palco do Ginásio. A Trupe Trupé abre os festejos no sábado (14) com uma viagem pelas tradições do bumba meu boi e bonecos gigantes. No domingo (15), o grupo Baleia Banguela traz a energia do axé e do samba-reggae baiano. O protagonismo feminino no samba é o destaque de segunda-feira (16) com Luara e as Comadres, enquanto o grupo Diga Bahia encerra a programação na terça (17), com sucessos de Daniela Mercury e Olodum.

Trupe Trupé - Com o Pé no Carnaval

14/2, sáb, 11h30 Tom Nando e Banda Transe Total

14/2, sáb, 17h30 Brincando com o Carnaval, com Cia. Burucutu

15/2, dom, 11h30 Baleia Banguela - Baleia Canta Bahia

15/2, dom, 17h30 Cambalhota Musical

16/2, seg, 11h30 Luara e as Comadres

16/2, seg, 17h30 Carnaval da Pluft

17/2, ter, 11h30 Diga Bahia

Cortejos