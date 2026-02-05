O Sesc Jundiaí apresenta em fevereiro a programação “Brasil de Muitos Carnavais”, uma imersão nas manifestações culturais que definem a identidade da maior festa popular do país. O roteiro percorre ritmos que vão do frevo ao maracatu, passando pelo samba-reggae e pelas tradicionais marchinhas, com atividades distribuídas por diferentes ambientes da unidade durante os quatro dias de folia.
Os espaços serão ocupados por cores, sons e movimentos que convidam o público a vivenciar a pluralidade das festas brasileiras. Toda a grade carnavalesca é gratuita e algumas atrações exigem retirada prévia de ingressos ou de senhas no local.
Shows
Diferentes vertentes do Carnaval ocupam o palco do Ginásio. A Trupe Trupé abre os festejos no sábado (14) com uma viagem pelas tradições do bumba meu boi e bonecos gigantes. No domingo (15), o grupo Baleia Banguela traz a energia do axé e do samba-reggae baiano. O protagonismo feminino no samba é o destaque de segunda-feira (16) com Luara e as Comadres, enquanto o grupo Diga Bahia encerra a programação na terça (17), com sucessos de Daniela Mercury e Olodum.
- Trupe Trupé - Com o Pé no Carnaval
14/2, sáb, 11h30
- Tom Nando e Banda Transe Total
14/2, sáb, 17h30
- Brincando com o Carnaval, com Cia. Burucutu
15/2, dom, 11h30
- Baleia Banguela - Baleia Canta Bahia
15/2, dom, 17h30
- Cambalhota Musical
16/2, seg, 11h30
- Luara e as Comadres
16/2, seg, 17h30
- Carnaval da Pluft
17/2, ter, 11h30
- Diga Bahia
17/2, ter, 17h30
Cortejos
Manifestações itinerantes atravessam a Área de Convivência, integrando público e artistas. O Bloco Zabumbeabá e o Cortejo Afro, com o grupo Cangarussu, trazem batidas vibrantes inspiradas na ancestralidade e na diversidade de ritmos, como afoxé e maracatu. A ludicidade também marca presença com o Carnavalhaço, que une a palhaçaria às tradicionais marchinhas.
- Bloco Zabumbeabá
14/2, sáb, 16h30
- Cabeção pelo Mundo
15/2, dom, 16h30
- Carnavalhaço - O Carnaval dos Palhaços!
16/2, seg, 16h30
- Cortejo Afro, com Grupo Cangarussu
17/2, ter, 16h30
Oficinas, aulas abertas e vivências
Para quem busca o fazer manual, as atividades ensinam a confecção de máscaras de papel kraft, ombreiras, tiaras e adereços de cabeça com elementos naturais. As oficinas estimulam a experimentação artística e a criação de acessórios personalizados para os dias de festa.
A grade inclui ainda as aulas abertas de Ritmos - Caia na Folia!, com movimentos inspirados nas danças carnavalescas. Para as crianças, as vivências Tempo de Cores e Parangolés e Carnaval nas Nuvens propõem exploração sensorial e brincadeiras com espuma. Quem procura uma pausa no agito encontra no projeto Descanse na Folia um espaço dedicado ao relaxamento com massagem e meditação.
- Máscaras de Papel, com Ateliê Moitará
14 e 16/2, sáb e seg, 11h às 12h | 15 e 17/2, dom e ter, 14h30 às 16h30
Área de Convivência
- Adereços de Cabeça Naturais, com Ateliê Moitará
14 e 16/2, sáb e seg, 14h30 às 16h30 | 15 e 17/2, dom e ter, 11h às 12h
Área de Convivência
- Tiaras de Carnaval / Foliões de Mão, com Muca Rangel
14/2 (Tiaras) e 15/2 (Foliões), 10h30, 13h30, 15h e 16h30
Espaço de Tecnologias e Artes
- Ombreiras / Cornucópia, com Ateliê Onírica
16/2 (Ombreiras) e 17/2 (Cornucópia), 10h30, 13h30, 15h e 16h30
Espaço de Tecnologias e Artes
- Ritmos - Caia na Folia!, com Caio Barbuena
14/2, sáb, 15h | 15/2, dom, 10h | 16 e 17/2, seg e ter, 10h e 15h
Área de Convivência
- Tempo de Cores e Parangolés, com Pé na Infância
14 a 17/2, sáb a terça, 10h30 às 15h30
Paraciclo
- Carnaval nas Nuvens, com Coletiva Ana Gira Sol
14 a 17/2, sáb a terça, 13h às 16h
Praça
- Descanse na Folia, com equipe do Espaço Ki
14 a 17/2, sáb a ter, 15h às 18h
Terraço
O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico.
Horário de funcionamento (semana do carnaval)
13/2 (sexta): das 9h às 22h
14 a 17/2 (sábado a terça): das 10h às 19h
18/2 (quarta): unidade fechada
*Para atividades com início às 10h30, a retirada de ingressos na Loja Sesc acontece excepcionalmente 30 minutos antes da atração.