PROGRAMAÇÃO GRATUITA

Sesc Jundiaí celebra a diversidade das tradições carnavalescas

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação / Rafael Berezinski
Programação ‘Brasil de Muitos Carnavais’ ocupa a unidade entre os dias 14 e 17 de fevereiro com shows, como o da Trupe Trupé (foto), cortejos e oficinas de adereços
Programação ‘Brasil de Muitos Carnavais’ ocupa a unidade entre os dias 14 e 17 de fevereiro com shows, como o da Trupe Trupé (foto), cortejos e oficinas de adereços

O Sesc Jundiaí apresenta em fevereiro a programação “Brasil de Muitos Carnavais”, uma imersão nas manifestações culturais que definem a identidade da maior festa popular do país. O roteiro percorre ritmos que vão do frevo ao maracatu, passando pelo samba-reggae e pelas tradicionais marchinhas, com atividades distribuídas por diferentes ambientes da unidade durante os quatro dias de folia.

Os espaços serão ocupados por cores, sons e movimentos que convidam o público a vivenciar a pluralidade das festas brasileiras. Toda a grade carnavalesca é gratuita e algumas atrações exigem retirada prévia de ingressos ou de senhas no local.

Shows

Diferentes vertentes do Carnaval ocupam o palco do Ginásio. A Trupe Trupé abre os festejos no sábado (14) com uma viagem pelas tradições do bumba meu boi e bonecos gigantes. No domingo (15), o grupo Baleia Banguela traz a energia do axé e do samba-reggae baiano. O protagonismo feminino no samba é o destaque de segunda-feira (16) com Luara e as Comadres, enquanto o grupo Diga Bahia encerra a programação na terça (17), com sucessos de Daniela Mercury e Olodum.

  • Trupe Trupé - Com o Pé no Carnaval
    14/2, sáb, 11h30
  • Tom Nando e Banda Transe Total
    14/2, sáb, 17h30
  • Brincando com o Carnaval, com Cia. Burucutu
    15/2, dom, 11h30
  • Baleia Banguela - Baleia Canta Bahia
    15/2, dom, 17h30
  • Cambalhota Musical
    16/2, seg, 11h30
  • Luara e as Comadres
    16/2, seg, 17h30
  • Carnaval da Pluft
    17/2, ter, 11h30
  • Diga Bahia
    17/2, ter, 17h30

Cortejos

Manifestações itinerantes atravessam a Área de Convivência, integrando público e artistas. O Bloco Zabumbeabá e o Cortejo Afro, com o grupo Cangarussu, trazem batidas vibrantes inspiradas na ancestralidade e na diversidade de ritmos, como afoxé e maracatu. A ludicidade também marca presença com o Carnavalhaço, que une a palhaçaria às tradicionais marchinhas.

  • Bloco Zabumbeabá
    14/2, sáb, 16h30
  • Cabeção pelo Mundo  
    15/2, dom, 16h30
  • Carnavalhaço - O Carnaval dos Palhaços!
    16/2, seg, 16h30
  • Cortejo Afro, com Grupo Cangarussu
    17/2, ter, 16h30

Oficinas, aulas abertas e vivências

Para quem busca o fazer manual, as atividades ensinam a confecção de máscaras de papel kraft, ombreiras, tiaras e adereços de cabeça com elementos naturais. As oficinas estimulam a experimentação artística e a criação de acessórios personalizados para os dias de festa.

A grade inclui ainda as aulas abertas de Ritmos - Caia na Folia!, com movimentos inspirados nas danças carnavalescas. Para as crianças, as vivências Tempo de Cores e Parangolés e Carnaval nas Nuvens propõem exploração sensorial e brincadeiras com espuma. Quem procura uma pausa no agito encontra no projeto Descanse na Folia um espaço dedicado ao relaxamento com massagem e meditação.

  • Máscaras de Papel, com Ateliê Moitará
    14 e 16/2, sáb e seg, 11h às 12h | 15 e 17/2, dom e ter, 14h30 às 16h30
    Área de Convivência
  • Adereços de Cabeça Naturais, com Ateliê Moitará
    14 e 16/2, sáb e seg, 14h30 às 16h30 | 15 e 17/2, dom e ter, 11h às 12h
    Área de Convivência
  • Tiaras de Carnaval / Foliões de Mão, com Muca Rangel
    14/2 (Tiaras) e 15/2 (Foliões), 10h30, 13h30, 15h e 16h30
    Espaço de Tecnologias e Artes
  • Ombreiras / Cornucópia, com Ateliê Onírica
    16/2 (Ombreiras) e 17/2 (Cornucópia), 10h30, 13h30, 15h e 16h30
    Espaço de Tecnologias e Artes
  • Ritmos - Caia na Folia!, com Caio Barbuena
    14/2, sáb, 15h | 15/2, dom, 10h | 16 e 17/2, seg e ter, 10h e 15h
    Área de Convivência
  • Tempo de Cores e Parangolés, com Pé na Infância
    14 a 17/2, sáb a terça, 10h30 às 15h30
    Paraciclo
  • Carnaval nas Nuvens, com Coletiva Ana Gira Sol
    14 a 17/2, sáb a terça, 13h às 16h
    Praça
  • Descanse na Folia, com equipe do Espaço Ki  
    14 a 17/2, sáb a ter, 15h às 18h  
    Terraço

O Sesc Jundiaí fica na avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600, ao lado do Jardim Botânico.

Horário de funcionamento (semana do carnaval)

13/2 (sexta): das 9h às 22h
14 a 17/2 (sábado a terça): das 10h às 19h
18/2 (quarta): unidade fechada
*Para atividades com início às 10h30, a retirada de ingressos na Loja Sesc acontece excepcionalmente 30 minutos antes da atração.

