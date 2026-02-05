Arte, cultura, cidadania e desenvolvimento humano. O Guri é o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, que engloba tudo isso. Em 30 anos de história, já transformou a vida de mais de 1 milhão de crianças, adolescentes e jovens em todo o estado. Muitas famílias e comunidades também foram beneficiadas.
A partir de 9 de fevereiro, estão abertas as matrículas 2026. Ao todo, são mais de 120 mil vagas para os cursos gratuitos de música, distribuídas nos 634 polos de ensino espalhados pela Capital, Região Metropolitana, Litoral e Interior do estado, inclusive em Jundiaí. Um crescimento de 20% comparado com o ano passado e de 59% em relação à 2022, quando eram 398 polos. Em quatro anos, o Guri aumentou em 74% o número de vagas.
O Guri é a porta de entrada para quem quer aprender a cantar e tocar um instrumento. Para quem está interessado em iniciar os estudos, a hora é agora. Não é exigido o conhecimento musical prévio e nem o instrumento em casa. No Guri, os alunos têm todo o suporte em sala de aula. E o que é melhor, não paga nada para se matricular e nem para estudar. É tudo gratuito.
As aulas já começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser feitas até 13 de março. Basta comparecer a um polo de ensino com os documentos pessoais do estudante e do responsável (confira a lista abaixo), escolher o curso e se matricular.
“O Guri é uma grande potência de transformação. Essas 120 mil novas vagas refletem o quanto essa política pública é fundamental e gera impacto para toda a população do estado de São Paulo. Cultura, educação e desenvolvimento humano caminhando juntos, por meio do Guri ”, destaca Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas.
De acordo com Paulo Zuben, Diretor Artístico-Pedagógico da Santa Marcelina Cultura, o GURI tem por missão formar pessoas para a vida e a sociedade, por meio da educação musical. “No Guri, os estudantes desenvolvem outras habilidades que vão muito além das necessidades do fazer musical. Seja nas aulas de canto ou instrumento, a metodologia de ensino coletivo potencializa nos jovens o trabalho em grupo. O fazer em conjunto. Desenvolve a escuta. O Guri é uma oportunidade não só de aprender música, mas também de melhorar de vida”, comenta.
Para executar suas atividades, o Guri conta com o apoio e a parceria de empresas e pessoas que acreditam no poder transformador da arte e da cultura.
Ampliação
A reestruturação estratégica da rede de polos abertos proporcionará, a partir deste ano, educação musical a mais jovens de todas as regiões do Estado. A nova organização dos polos em quatro modalidades, denominados Harmonia, Polifonia, Acordes e Melodia, visa aprimorar o atendimento e oferecer uma experiência artística completa aos estudantes.
Inscrição
Para realizar a matrícula, é necessário comparecer ao polo de ensino do Guri em que o aluno deseja estudar, na companhia de um responsável, e apresentar a certidão de nascimento ou RG (original e cópia); um comprovante de matrícula escolar ou declaração de frequência escolar; e uma foto 3x4 recente. O responsável também deve apresentar o RG (original e cópia) e um comprovante de endereço para consulta.
Quem pode participar
Crianças a partir dos 6 anos de idade já podem se matricular. Para estudar no Guri, não é necessário ter conhecimento musical e nem ter o instrumento em casa. O Guri oferece cursos regulares de iniciação musical (de 6 a 9 anos) e curso sequencial (10 a 18 anos), que ensina a cantar ou a tocar um instrumento de forma fundamentada e consistente. Nesta modalidade, as alunas e os alunos podem optar por uma dentre as diversas opções de instrumento, a depender da oferta de cada polo de ensino.
Cursos
São diversas disciplinas musicais oferecidas e as opções variam de acordo com cada polo de ensino. Em instrumentos, há cursos de violão, bateria, guitarra, contrabaixo elétrico, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, violão de 7 cordas e muito mais, como piano, teclado e percussão. Há também cursos dos instrumentos que compõem uma orquestra, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, percussão, entre outros. A lista é extensa. Além das tradicionais aulas de instrumento, o Guri também oferece aulas de canto coral e teoria musical, além da organização das práticas de conjunto de acordo com cada tipo de instrumento.