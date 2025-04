Projeto Guri oferece cursos gratuitos a distância

O Guri celebra 30 anos em 2025 e o programa de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura, traz mais uma opção de aprendizagem. Além das atividades nos mais de 500 polos de ensino em todo o estado e com o recente anúncio que integra o ensino de música à grade curricular da rede estadual – até o fim de 2025, serão 200 escolas no total, ultrapassando 42 mil vagas –, o Guri também oferece ensino à distância de qualidade.



Ao todo, são 27 cursos EaD voltados para o público geral, incluindo professoras e professores. As inscrições já estão abertas e o prazo termina no dia 11 de abril ou enquanto houver vagas. Basta acessar o site do Guri, escolher o curso e se matricular. É gratuito. Mas corra, que é por ordem de inscrição. A lista de aprovados será divulgada no dia 24 de abril e as aulas começam em maio. Os encontros semanais ao vivo com professoras e professores acontecem via plataforma Zoom e cada aula tem uma hora de duração. Quem completar 75% ou mais de presença, recebe certificado.



Os Cursos EaD fazem parte do Guri 4.0, iniciativa que amplia o alcance da educação musical ao público de forma criativa e inovadora. Com foco em democratizar o acesso à cultura musical, o Guri 4.0 conecta alunas e alunos de todas as idades a novas oportunidades artísticas e educativas. O programa também inclui workshops, master classes, apresentações musicais e muito mais, visando fomentar a criatividade e a inovação, posicionando-se como um espaço de desenvolvimento pleno e contínuo.



Cursos

Para quem deseja aprender ou aperfeiçoar a prática em instrumento ou canto, tem cursos de piano ou teclado, viola caipira, violão, violão de 7 cordas, flauta doce, guitarra, violino para iniciantes e os primeiros passos no atabaque. Quem gosta de história, tem a trajetória do violino, da origem à contemporaneidade, e um passeio pela música ocidental. Música e matemática e harmonia musical para vestibular são as opções teóricas. Há também opções em que música e tecnologia estão lado a lado e, em especial, os cursos para formação de educadoras e educadores.