Pensando em levar aos visitantes a magia por trás dos bastidores da 41ª Festa da Uva e da 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, o evento disponibiliza três ag~encias no Espaço Turismo Jundiaí para visitantes que desejam conhecer de perto de onde vêm as frutas expostas para venda no Parque da Uva.
Por trás do perfume que as uvas e outras frutas da época exalam no Espaço Niagara Rosada de Jundiahy, há mais de um século de histórias de famílias italianas que se instalaram no município em busca de prosperidade e de sustento por meio da agricultura.
É o caso de Valdir José Bernardi. Ele mantém uma tradição iniciada pelo bisavô há 130 anos e participa da festa há 12 com seu estande. “São coisas boas de família que tornam nosso trabalho muito gratificante. E a festa está maravilhosa, recebendo muita gente de fora de Jundiaí para nos prestigiar”, afirma.
No estande da família Michelin, é possível degustar os produtos, comprar e ainda aprofundar a experiência ofertada pela festa indo até a propriedade por meio de ônibus que saem do Parque da Uva aos finais de semana. “Mais de 90% do nosso público é de fora de Jundiaí e, gosta tanto dos produtos, que opta pelo ‘colhe e pague’ que oferecemos lá na nossa plantação”.
Foi a opção escolhida por Agnes Siqueira, pela mãe, Lilian Amadeu Siqueira, e por Sander Alves. Vindos da capital paulista, os três aproveitaram a festa para fechar o passeio turístico com o objetivo de conhecer as propriedades rurais – e voltaram com pelo menos cinco quilos de uva Niagara. “A gente sente falta desse contato com a natureza. E o passeio foi muito bom, vimos a qualidade das frutas direto da ‘fonte”, relatou Agnes.
Neste ano, além das propriedades rurais, uma das novidades é a inclusão, na rota da ETEC Benedito Storani, onde é possível conhecer o Centro de Viticultura e Enologia, que oferece o primeiro curso na área em todo o estado de São Paulo.
Segundo a secretária municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, a Festa da Uva é uma vitrine econômica e culturalmente essencial para os produtores locais, que têm a oportunidade de levar os visitantes para outro tipo de imersão diretamente na terra. “A festa é a porta de entrada para o nosso turismo rural, pois o público tem uma amostra dos produtos e pode conhecer melhor esse empreendedorismo direto na plantação”, destaca.
Todos os passeios têm saída e retorno no Parque da Uva. Cada roteiro tem duração de, aproximadamente, duas horas. Nesta edição, são oferecidas seis saídas diárias aos sábados e domingos (11h30, 12h, 12h30, 14h, 14h30 e 15h). O ingresso custa R$ 30 e é gratuito para crianças até 6 anos, desde que permaneçam no colo de um responsável, devido às vagas limitadas. A Festa da Uva 2026 vai até 8 de fevereiro.