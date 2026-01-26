Por trás do perfume que as uvas e outras frutas da época exalam no Espaço Niagara Rosada de Jundiahy, há mais de um século de histórias de famílias italianas que se instalaram no município em busca de prosperidade e de sustento por meio da agricultura.

Pensando em levar aos visitantes a magia por trás dos bastidores da 41ª Festa da Uva e da 12ª Expo Vinhos de Jundiaí, o evento disponibiliza três ag~encias no Espaço Turismo Jundiaí para visitantes que desejam conhecer de perto de onde vêm as frutas expostas para venda no Parque da Uva.

É o caso de Valdir José Bernardi. Ele mantém uma tradição iniciada pelo bisavô há 130 anos e participa da festa há 12 com seu estande. “São coisas boas de família que tornam nosso trabalho muito gratificante. E a festa está maravilhosa, recebendo muita gente de fora de Jundiaí para nos prestigiar”, afirma.

No estande da família Michelin, é possível degustar os produtos, comprar e ainda aprofundar a experiência ofertada pela festa indo até a propriedade por meio de ônibus que saem do Parque da Uva aos finais de semana. “Mais de 90% do nosso público é de fora de Jundiaí e, gosta tanto dos produtos, que opta pelo ‘colhe e pague’ que oferecemos lá na nossa plantação”.

Foi a opção escolhida por Agnes Siqueira, pela mãe, Lilian Amadeu Siqueira, e por Sander Alves. Vindos da capital paulista, os três aproveitaram a festa para fechar o passeio turístico com o objetivo de conhecer as propriedades rurais – e voltaram com pelo menos cinco quilos de uva Niagara. “A gente sente falta desse contato com a natureza. E o passeio foi muito bom, vimos a qualidade das frutas direto da ‘fonte”, relatou Agnes.