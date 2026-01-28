Parte da renda arrecadada com as vendas será destinada aos cursos de qualificação realizados pelo Fundo Social, contribuindo diretamente para a aquisição de insumos e para a continuidade das atividades desenvolvidas ao longo do ano.

O Fundo Social de Solidariedade está presente na 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos com um estande especial, oferecendo ao público uma variedade de doces, artesanatos e souvenirs, por meio de uma parceria com um dos professores dos cursos do Funss, Pedro Valli Junior.

“Além de aproveitar essa tradicional festa da nossa cidade, os visitantes também terão a oportunidade de apoiar esse importante trabalho que realizamos no Fundo Social, que promove capacitação, aprendizado e novas oportunidades para a comunidade”, afirma a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.

O estande do Fundo Social está localizado no Empório da Festa da Uva que segue neste fim de semana (24 e 25); e nos dias 30 e 31 de janeiro; 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, com atrações culturais, experiências gastronômicas e atividades para a toda a família.

Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.