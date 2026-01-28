O Fundo Social de Solidariedade está presente na 41ª Festa da Uva de Jundiaí e 12ª Expo Vinhos com um estande especial, oferecendo ao público uma variedade de doces, artesanatos e souvenirs, por meio de uma parceria com um dos professores dos cursos do Funss, Pedro Valli Junior.
Parte da renda arrecadada com as vendas será destinada aos cursos de qualificação realizados pelo Fundo Social, contribuindo diretamente para a aquisição de insumos e para a continuidade das atividades desenvolvidas ao longo do ano.
“Além de aproveitar essa tradicional festa da nossa cidade, os visitantes também terão a oportunidade de apoiar esse importante trabalho que realizamos no Fundo Social, que promove capacitação, aprendizado e novas oportunidades para a comunidade”, afirma a presidente do Funss, Ellen Camila Martinelli.
O estande do Fundo Social está localizado no Empório da Festa da Uva que segue neste fim de semana (24 e 25); e nos dias 30 e 31 de janeiro; 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026, com atrações culturais, experiências gastronômicas e atividades para a toda a família.
Às sextas-feiras, a Festa ocorre das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
Entrada solidária
A entrada é gratuita, com ingresso solidário mediante doação voluntária de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade. É importante que a contribuição seja feita de forma consciente, com itens próprios para consumo e dentro do prazo de validade.
As doações poderão ser entregues em qualquer uma das entradas do Parque da Uva, onde acontece o tradicional evento. Os alimentos arrecadados serão triados e organizados para a montagem de cestas básicas.
O Parque da Uva está localizado na avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú