A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais e chuvas persistentes em diversos municípios paulistas. A previsão é de que a chuva comece ainda na noite desta quinta-feira (29) e ganhe intensidade ao longo da sexta-feira (30). A previsão está baseada na formação e na atuação de um sistema de baixa pressão na costa do Estado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o calor associado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, variando entre moderadas a fortes, com volumes elevados no acumulado de 24 horas.

Gabinete de Crise

Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil estadual se reuniu com representantes de todos os municípios paulistas para mobilizar o Gabinete de Crise em sua modalidade presencial para a adoção de estratégias de enfrentamentos às chuvas.