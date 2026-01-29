A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para o risco de temporais e chuvas persistentes em diversos municípios paulistas. A previsão é de que a chuva comece ainda na noite desta quinta-feira (29) e ganhe intensidade ao longo da sexta-feira (30). A previsão está baseada na formação e na atuação de um sistema de baixa pressão na costa do Estado.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o calor associado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica, vai favorecer a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, variando entre moderadas a fortes, com volumes elevados no acumulado de 24 horas.
Gabinete de Crise
Na manhã desta quinta-feira, a Defesa Civil estadual se reuniu com representantes de todos os municípios paulistas para mobilizar o Gabinete de Crise em sua modalidade presencial para a adoção de estratégias de enfrentamentos às chuvas.
Segundo o órgão, a ação visa otimizar recursos e agilizar a resposta às ocorrências que possam vir a ser provocadas pelas chuvas, como interrupções no fornecimento de energia, bloqueios de rodovias e demais impactos à população.
Orientações
A população deve acompanhar os alertas oficiais emitidos pela Defesa Civil estadual e municipal e evitar áreas de risco durante os períodos de chuva intensa, não atravessar áreas alagadas ou com enxurrada e os moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos sinais de deslizamentos de terra. Em caso de emergência é preciso acionar a Defesa Civil por meio do telefone 199.
Com informações da Agência São Paulo