A chuva do início da noite de quarta-feira (28) foi bastante forte em algumas regiões de Jundiaí. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, entre a noite de ontem e a manhã de hoje (29), foram registrados 48 mm de chuva no município. Em razão do elevado volume de precipitação concentrado em curto espaço de tempo, houve o registro de alguns pontos de alagamento em vias da cidade, sem ocorrência de vítimas. E para esta quinta e também a sexta (30), o Instituto Nacional de Meteorologia indica que a região está em área de perigo para tempestades.

Em Jundiaí também foi registrada a queda de uma árvore na faixa da esquerda da rua Coronel Leme da Fonseca, na saída do Terminal Central de Ônibus. A via já foi liberada. A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, em decorrência das chuvas, foram realizados 11 atendimentos em semáforos com falhas de funcionamento, já normalizados, além do registro de queda de poste na avenida Geraldo Azzoni, o local está sinalizado e as equipes trabalham para a remoção do mesmo.

LEIA MAIS: