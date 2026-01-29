A chuva do início da noite de quarta-feira (28) foi bastante forte em algumas regiões de Jundiaí. Segundo a Defesa Civil de Jundiaí, entre a noite de ontem e a manhã de hoje (29), foram registrados 48 mm de chuva no município. Em razão do elevado volume de precipitação concentrado em curto espaço de tempo, houve o registro de alguns pontos de alagamento em vias da cidade, sem ocorrência de vítimas. E para esta quinta e também a sexta (30), o Instituto Nacional de Meteorologia indica que a região está em área de perigo para tempestades.
Em Jundiaí também foi registrada a queda de uma árvore na faixa da esquerda da rua Coronel Leme da Fonseca, na saída do Terminal Central de Ônibus. A via já foi liberada. A Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT) informa que, em decorrência das chuvas, foram realizados 11 atendimentos em semáforos com falhas de funcionamento, já normalizados, além do registro de queda de poste na avenida Geraldo Azzoni, o local está sinalizado e as equipes trabalham para a remoção do mesmo.
Ainda segundo o Inmet, a chuva deve diminuir no sábado (31), mas pode ocorrer queda de granizo no domingo (1º) em Jundiaí. As temperaturas vão oscilar, mas não haverá queda significativa. A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para a previsão de temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira e a sexta-feira em diversas regiões do território paulista. As chuvas devem ganhar intensidade ao longo da sexta-feira, em razão da formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.
De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, hoje o dia será marcado por condições típicas de verão, com sol entre nuvens e elevação das temperaturas ao longo do dia. O calor, associado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica, favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.
Durante a noite e a madrugada, a formação de um sistema meteorológico na costa paulista deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas mais persistentes.
Na sexta, a atuação desse sistema mantém o tempo instável em grande parte do estado, com previsão de chuvas generalizadas e contínuas ao longo do dia. As precipitações devem variar de moderadas a fortes, com volumes elevados no acumulado de 24 horas.
Gabinete de crise
Diante da previsão de chuva severa para a sexta-feira, a Defesa Civil do Estado mobilizará o Gabinete de Crise em sua modalidade presencial. A partir das 8h, da sexta-feira, lideranças das instituições responsáveis pela resposta às emergências estarão reunidas na sede do órgão. O objetivo é otimizar recursos e agilizar a resposta às ocorrências provocadas pelas chuvas intensas, como interrupções no fornecimento de energia, bloqueios de rodovias e demais impactos à população.
Na quinta-feira, às 10h, a Defesa Civil estadual fará uma reunião com os todos os municípios paulistas para traçar ações estratégicas de enfrentamento às chuvas intensas previstas para a sexta-feira.
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os alertas oficiais e evitar áreas de risco durante os períodos de chuva intensa. Jamais atravessar áreas alagadas ou com enxurrada. Moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos sinais de deslizamentos de terra. Em caso de emergência, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.