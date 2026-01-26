Nesta época do ano, eventos como alagamentos estão associados, principalmente, às chamadas chuvas convectivas, conhecidas como chuvas de verão. Esse tipo de chuva é caracterizado por pancadas intensas em curto intervalo de tempo, podendo vir acompanhado de rajadas de vento, descargas elétricas e queda de granizo. Mesmo com rápida dissipação, essas tempestades podem provocar alagamentos, enxurradas, quedas de árvores e muros.

A orientação da Defesa Civil do Estado de São Paulo é evitar áreas alagadas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo em locais seguros durante o temporal, como residências, edifícios ou veículos fechados com vidros levantados. Em caso de raios, é fundamental ficar longe de árvores, postes, cercas e estruturas metálicas, evitando riscos de descargas elétricas.

