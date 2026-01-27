Até o fim desta semana, Jundiaí deve ter volume considerável de chuvas, com tempestade prevista já para hoje (27). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a região de Jundiaí está em área de perigo potencial para chuvas intensas. A previsão indica que as chuvas vão começar nesta tarde. Ainda segundo o Inmet, a tendência é de que a chuva continue ao longo da semana.

Temperaturas nesta terça ficarão entre 16°C e 28°C e as pancadas de chuva estão previstas para a tarde e a noite. Amanhã (28), temperaturas entre 19°C e 28°C e chuva também à tarde e à noite. Para a quinta-feira (29), termômetros novamente entre 19°C e 28°C e a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Já na sexta-feira (30), a temperatura tende a cair, com mínima de 17°C e máxima de 24°C e, mais uma vez, pancadas de chuva e trovoadas. Para o sábado (31), fechando a semana e o mês, há possibilidade de chuva isolada.

Segundo o Climatempo, nesta semana a chuva aumenta em todo o estado de São Paulo. Durante esta última semana de janeiro, a circulação de ventos sobre o Brasil vai manter um corredor de umidade em direção a São Paulo. No fim da semana, também haverá a expansão de uma área de baixa pressão atmosférica do Paraguai em direção ao Brasil, que vai ajudar a formar áreas de instabilidade em parte do estado. Esses fatores, junto com a umidade e as temperaturas mais elevadas formarão as famosas chuvas de verão.