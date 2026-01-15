O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, vistoriou as obras realizadas na Emeb Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, na Vila Nova Jundiainopolis, dentro do programa “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”.

A unidade é uma das escolas da rede municipal que recebem intervenções durante o recesso de janeiro de 2026, com foco em garantir ambientes seguros e adequados para o retorno das aulas. Os trabalhos começaram com a reforma da área da zeladoria, que apresentava infiltrações antigas.

