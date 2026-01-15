O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, acompanhado da secretária municipal de Educação, Priscila Costa, e do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, vistoriou as obras realizadas na Emeb Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, na Vila Nova Jundiainopolis, dentro do programa “Quem Ama, Cuida – Minha Escola”.
A unidade é uma das escolas da rede municipal que recebem intervenções durante o recesso de janeiro de 2026, com foco em garantir ambientes seguros e adequados para o retorno das aulas. Os trabalhos começaram com a reforma da área da zeladoria, que apresentava infiltrações antigas.
A partir da parceria entre prefeitura, gestão escolar e comunidade, a ação foi ampliada e incluiu a execução da cobertura, fechamentos e acesso por rampa em um novo espaço que futuramente abrigará uma biblioteca acessível. A escola dará continuidade aos serviços com a instalação de vidros, portas, piso e forro.
“Esse programa reforça o cuidado com as escolas e mostra como o trabalho integrado amplia os resultados. Nosso compromisso é garantir que os alunos encontrem unidades organizadas, seguras e acolhedoras no retorno às aulas”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli.
Segundo a secretária de Educação, Priscila Costa, o período de férias é estratégico para a zeladoria das escolas. “É o momento das manutenções e das parcerias com as unidades, garantindo ambientes adequados e acolhedores para as crianças”, destacou.
O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, ressaltou a importância da iniciativa. “Levar o ‘Quem Ama, Cuida’ para as escolas é cuidar de um patrimônio fundamental da cidade e investir diretamente no desenvolvimento das crianças e dos jovens”, disse.
O programa contempla ações de saneamento e saúde, zeladoria, paisagismo e manutenção predial, como limpeza de reservatórios, roçada, poda de árvores, revisão elétrica, manutenção de telhados e pintura, fortalecendo também a parceria com a comunidade escolar.