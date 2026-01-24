A tradição de 40 anos, na qual a comunidade do bairro da zona central da capital prepara a maior mesa de bolo de aniversário do mundo, não pode faltar na comemoração de aniversário da Capital. No Bixiga, o parabéns para a cidade acontece na Rua Rui Barbosa, seguido pela distribuição de bolo, a partir das 12h. Mas haverá ainda outra comemoração semelhante no Mercado Municipal. Lá também haverá distribuição gratuita de bolo para a população, mas mediante senha, que deve ser retirada a partir das 10h30.

Neste domingo (25), a cidade de São Paulo completa 472 anos. Para celebrar a data foi preparada uma extensa programação cultural, que vai desde a entrada gratuita em museus, apresentações de blocos pré-carnavalescos e a distribuição do tradicional ‘Bolo do Bixiga’.

Os museus, bibliotecas e Fábricas de Cultura ligados à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo terão uma programação diversa, com entrada gratuita. Entre os equipamentos, estão o Museu da Língua Portuguesa, o Catavento, o Museu das Culturas Indígenas, a Pinacoteca, o Museu da Imigração e o Museu da Imagem e do Som.

Na Pinacoteca, haverá ensaios pré-carnavalescos e abertos do bloco Afro Ilu Obá de Min. Reconhecido por sua atuação artística e política na valorização da cultura negra e feminina, o grupo vai ocupar a Praça da Pina Contemporânea, com tambores, dança e canto.

O Catavento, museu muito apreciado por crianças, terá uma roda de samba com o Batucadas das Pretas, a partir das 12h. No Museu das Culturas Indígenas, o destaque é para uma roda de conversa sobre território, resistência e ocupação da cidade, que tem início às 10h30 com Akayse Fulni-ô e Kerexu Mirin, mediada por Emerson Baré Puranga.