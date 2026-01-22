O Sesc Jundiaí reúne em sua programação para o fim de semana, entre os dias 23 e 25 de janeiro, atrações que transitam pela música instrumental, a dança e a literatura. As atividades ocupam o Teatro, a Biblioteca e a Área de Convivência da unidade.

Sexta: o jazz encontra o anime

A agenda de destaques começa na sexta (23), às 20h, no Teatro, com a Speakin’ Jazz Big Band. O grupo apresenta a trilha sonora de Cowboy Bebop, série de animação japonesa que se tornou cultuada mundialmente pela fusão entre narrativa e jazz. Sob a regência de maestros que exploram o swing e o blues, o concerto revisita temas icônicos compostos pela arranjadora japonesa Yoko Kanno, em uma performance que atrai tanto o público do jazz instrumental quanto os entusiastas da cultura geek. Os ingressos para essa apresentação variam de R$ 15 a R$ 50.

Sábado: afetos reais e criações literárias