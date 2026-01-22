22 de janeiro de 2026
FIM DE SEMANA SESC

Jazz inspirado em animes, coreografias de afetos reais e violas

Por Redação | Sesc Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Divulgação
Agenda traz releitura de Cowboy Bebop pela Speakin’ Jazz Big Band, teatro de sombras para crianças e espetáculo de dança
O Sesc Jundiaí reúne em sua programação para o fim de semana, entre os dias 23 e 25 de janeiro, atrações que transitam pela música instrumental, a dança e a literatura. As atividades ocupam o Teatro, a Biblioteca e a Área de Convivência da unidade.

Sexta: o jazz encontra o anime

A agenda de destaques começa na sexta (23), às 20h, no Teatro, com a Speakin’ Jazz Big Band. O grupo apresenta a trilha sonora de Cowboy Bebop, série de animação japonesa que se tornou cultuada mundialmente pela fusão entre narrativa e jazz. Sob a regência de maestros que exploram o swing e o blues, o concerto revisita temas icônicos compostos pela arranjadora japonesa Yoko Kanno, em uma performance que atrai tanto o público do jazz instrumental quanto os entusiastas da cultura geek. Os ingressos para essa apresentação variam de R$ 15 a R$ 50.

Sábado: afetos reais e criações literárias

No sábado (24), às 14h30, a Biblioteca recebe a vivência “Gambiarras Poéticas”. As autoras Gabriela Romeu e Penélope Martins propõem um espaço de criação em que a leitura e a palavra escrita ganham formas concretas em engenhocas lúdicas. A atividade é gratuita e não requer inscrição.

Às 19h, o palco do Teatro recebe “Poemas Brasileiros”, da Cia. Faces Ocultas. Fugindo dos moldes abstratos, o espetáculo foi construído a partir de depoimentos reais colhidos pelos intérpretes sobre o amor e suas contradições. A montagem utiliza o corpo para dar vazão a histórias de paixão e entrega, transformando palavras em coreografias intensas. Os ingressos para o espetáculo variam de R$ 15 a R$ 50.

Domingo: sombras chinesas e viola caipira

O domingo (25) reserva atrações para as famílias e para o público interessado em música regional. Às 16h, o Teatro recebe o espetáculo infantil “A Cortina da Babá”, da Cia. Sobrevento. Inspirada no teatro de sombras chinês, a peça utiliza uma cortina bordada que ganha vida, criando uma narrativa visual delicada. Os ingressos custam a partir de R$ 12 e crianças até 12 anos não pagam.

Encerrando o fim de semana, às 17h30, o projeto Todo Domingo um Som apresenta o show “Entre o Piche e a Piçarra”, com Rodrigo Zanc e o Quinteto Tertú. A apresentação acontece na Área de Convivência, com acesso gratuito. O show promove um diálogo entre a viola caipira e a música de câmara, unindo a rusticidade da música regional ao refinamento dos arranjos contemporâneos.

  • Espetáculo
    Speakin' Jazz Big Band apresenta trilha de Cowboy Bebop
    23/1, sex, 20h | Teatro 
    R$15 (credencial plena), R$25 (meia) e R$50 (inteira) 
    Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
  • Vivência
    Gambiarras Poéticas, com Gabriela Romeu e Penélope Martins
    24/1, sáb, 14h30 | Biblioteca 
    Grátis
  • Espetáculo
    Poemas Brasileiros, com Cia. Faces Ocultas 
    24/1, sáb, 19h | Teatro 
    R$15 (credencial plena), R$25 (meia) e R$50 (inteira) 
    Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc
  • Espetáculo Infantil
    A Cortina da Babá, com Cia. Sobrevento
    25/1, dom, 16h | Teatro 
    R$12 (credencial plena), R$20 (meia) e R$40 (inteira) 
    Ingressos à venda pelo site e nas bilheterias do Sesc 
    Grátis para menores de 12 anos
  • Show 
    Entre o Piche e a Piçarra, com Rodrigo Zanc e Quinteto Tertú
    Projeto Todo Domingo um Som 
    25/1, dom, 17h30 | Área de Convivência 
    Grátis

