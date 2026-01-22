O Sesc Jundiaí reúne em sua programação para o fim de semana, entre os dias 23 e 25 de janeiro, atrações que transitam pela música instrumental, a dança e a literatura. As atividades ocupam o Teatro, a Biblioteca e a Área de Convivência da unidade.
Sexta: o jazz encontra o anime
A agenda de destaques começa na sexta (23), às 20h, no Teatro, com a Speakin’ Jazz Big Band. O grupo apresenta a trilha sonora de Cowboy Bebop, série de animação japonesa que se tornou cultuada mundialmente pela fusão entre narrativa e jazz. Sob a regência de maestros que exploram o swing e o blues, o concerto revisita temas icônicos compostos pela arranjadora japonesa Yoko Kanno, em uma performance que atrai tanto o público do jazz instrumental quanto os entusiastas da cultura geek. Os ingressos para essa apresentação variam de R$ 15 a R$ 50.
Sábado: afetos reais e criações literárias
No sábado (24), às 14h30, a Biblioteca recebe a vivência “Gambiarras Poéticas”. As autoras Gabriela Romeu e Penélope Martins propõem um espaço de criação em que a leitura e a palavra escrita ganham formas concretas em engenhocas lúdicas. A atividade é gratuita e não requer inscrição.
Às 19h, o palco do Teatro recebe “Poemas Brasileiros”, da Cia. Faces Ocultas. Fugindo dos moldes abstratos, o espetáculo foi construído a partir de depoimentos reais colhidos pelos intérpretes sobre o amor e suas contradições. A montagem utiliza o corpo para dar vazão a histórias de paixão e entrega, transformando palavras em coreografias intensas. Os ingressos para o espetáculo variam de R$ 15 a R$ 50.
Domingo: sombras chinesas e viola caipira
O domingo (25) reserva atrações para as famílias e para o público interessado em música regional. Às 16h, o Teatro recebe o espetáculo infantil “A Cortina da Babá”, da Cia. Sobrevento. Inspirada no teatro de sombras chinês, a peça utiliza uma cortina bordada que ganha vida, criando uma narrativa visual delicada. Os ingressos custam a partir de R$ 12 e crianças até 12 anos não pagam.
Encerrando o fim de semana, às 17h30, o projeto Todo Domingo um Som apresenta o show “Entre o Piche e a Piçarra”, com Rodrigo Zanc e o Quinteto Tertú. A apresentação acontece na Área de Convivência, com acesso gratuito. O show promove um diálogo entre a viola caipira e a música de câmara, unindo a rusticidade da música regional ao refinamento dos arranjos contemporâneos.
