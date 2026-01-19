A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Escola de Gestão Pública (EGP), promoveu um ciclo de formações voltado a professores e educadores da rede municipal que não tiveram período de férias. A iniciativa teve como objetivo acolher esses profissionais e dar início ao ciclo formativo de 2026.

As atividades incluíram orientações administrativas, formações sobre o Currículo Jundiaiense, abordagens pedagógicas participativas e palestras no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), com foco na exploração de espaços educativos.

LEIA MAIS: