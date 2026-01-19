A Secretaria Municipal de Educação (SME), em parceria com a Escola de Gestão Pública (EGP), promoveu um ciclo de formações voltado a professores e educadores da rede municipal que não tiveram período de férias. A iniciativa teve como objetivo acolher esses profissionais e dar início ao ciclo formativo de 2026.
As atividades incluíram orientações administrativas, formações sobre o Currículo Jundiaiense, abordagens pedagógicas participativas e palestras no Centro Internacional de Estudos, Memórias e Pesquisas da Infância (Ciempi), com foco na exploração de espaços educativos.
Entre os destaques do ciclo, há o curso de Língua Portuguesa, realizado de 12 a 16 de janeiro, na EGP. A formação foi voltada à instrumentalização da escrita, leitura e aspectos gramaticais, atendendo professores e educadores infantis da rede municipal.
Segundo a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, o período de janeiro é estratégico para o planejamento das formações. “Recebemos professores ingressantes e outros que não têm férias nesse período. Pensamos cuidadosamente nas formações para que eles cheguem às escolas com repertório, conhecendo o trabalho da rede e o nosso caderno de orientações. A parceria com a EGP contribui muito para qualificar ainda mais esse processo”, destacou.
O presidente da Escola de Gestão Pública, Silas Feitosa, ressaltou a importância da continuidade da parceria. “A EGP está sempre aberta para atender as demandas das secretarias. Esse curso já foi oferecido no ano passado, com excelente aprovação, e voltou a pedido dos próprios professores. Investir na formação dos educadores é fundamental”, afirmou.
A professora de Língua Portuguesa responsável pelo curso, Ana Carolina Liberalesso Agnolini Wiggert, explicou que a formação foi estruturada em cinco encontros, com foco em leitura, escrita e gramática. “É um espaço muito participativo, de troca de experiências, revisão de conceitos e atualização de referências. Isso impacta diretamente o trabalho do professor em sala de aula”, explicou.
Para a professora da rede municipal Cláudia Regina Galvez, que atua como PEB 1 e PEB 2, a formação tem sido essencial. “A Língua Portuguesa é base para todas as áreas. Mesmo sendo professora da disciplina, me coloquei no lugar de aprendiz. Sempre há algo novo para atualizar e levar para a sala de aula”, destacou, reforçando a importância de parcerias que garantam formações contínuas ao longo do ano.