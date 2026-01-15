Na terça-feira (13), os novos membros do Conselho Deliberativo do IPREJUN (Instituto de Previdência do Município de Jundiaí) receberam oficialmente o termo de posse, marcando o início do processo de transição para o triênio 2026/2029. O instituto passa a contar com 14 novos conselheiros eleitos, o equivalente a 50% das vagas do colegiado.

Durante o encontro, o conselheiro eleito Leandro Thomazini destacou o momento positivo vivido pelo Instituto e reforçou o compromisso com a continuidade dos avanços. “Quero parabenizar todos os conselheiros eleitos. O IPREJUN vive hoje um excelente momento, fruto de muito trabalho e responsabilidade. Nosso desafio agora é buscar ainda mais avanços e manter o padrão elevado que o Instituto conquistou ao longo dos anos”, afirmou.

O também conselheiro eleito Alexandre Messias ressaltou a importância da participação dos servidores no processo de construção do Conselho. “A expectativa é colaborar ativamente e fortalecer ainda mais o diálogo, fazendo com que os servidores se sintam parte da construção das decisões do Conselho Deliberativo”, destacou.