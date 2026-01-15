Na terça-feira (13), os novos membros do Conselho Deliberativo do IPREJUN (Instituto de Previdência do Município de Jundiaí) receberam oficialmente o termo de posse, marcando o início do processo de transição para o triênio 2026/2029. O instituto passa a contar com 14 novos conselheiros eleitos, o equivalente a 50% das vagas do colegiado.
Durante o encontro, o conselheiro eleito Leandro Thomazini destacou o momento positivo vivido pelo Instituto e reforçou o compromisso com a continuidade dos avanços. “Quero parabenizar todos os conselheiros eleitos. O IPREJUN vive hoje um excelente momento, fruto de muito trabalho e responsabilidade. Nosso desafio agora é buscar ainda mais avanços e manter o padrão elevado que o Instituto conquistou ao longo dos anos”, afirmou.
O também conselheiro eleito Alexandre Messias ressaltou a importância da participação dos servidores no processo de construção do Conselho. “A expectativa é colaborar ativamente e fortalecer ainda mais o diálogo, fazendo com que os servidores se sintam parte da construção das decisões do Conselho Deliberativo”, destacou.
A diretora-presidente do IPREJUN, Claudia George Musseli Cezar, enfatizou a relevância do processo eleitoral e o cumprimento rigoroso das normas legais. “A eleição contou com ampla participação dos servidores e reforça o compromisso do IPREJUN com a transparência, a legalidade e a boa governança. A chegada dos novos conselheiros contribui para o fortalecimento da gestão previdenciária e para a segurança dos servidores municipais”, ressaltou.
Representando o prefeito Gustavo Martinelli, o secretário da Casa Civil, Fábio Nadal, destacou a importância estratégica do Conselho para o Município. “O Conselho Deliberativo tem um papel fundamental na solidez do IPREJUN e na proteção do futuro dos servidores. A administração municipal valoriza esse processo democrático e confia na atuação responsável dos novos conselheiros”, afirmou.
A eleição do Conselho Deliberativo do IPREJUN foi realizada no dia 10 de novembro de 2025 e registrou 1.693 votos, sendo 1.460 on-line e 233 presenciais, com um voto nulo e dois em branco. O resultado foi publicado na Imprensa Oficial do Município em 12 de novembro de 2025.
Foram eleitos dez servidores ativos do Poder Executivo (cinco titulares e cinco suplentes), dois servidores ativos do Poder Legislativo (um titular e um suplente) e dois representantes dos aposentados (um titular e um suplente). Para conhecer cada um dos novos membros, clique aqui.