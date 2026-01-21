21 de janeiro de 2026
GUARDA MUNICIPAL

Homem é preso e dona de chácara é detida em caso de tráfico

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
As drogas são repassadas por meio de dois buracos no muro
Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar se esconder em uma chácara, depois de ser flagrado por guardas municipais em atitude suspeita, em Cabreúva. A proprietária do imóvel também foi detida para averiguação, já que porções de entorpecentes foram encontradas em uma geladeira na residência.

Os guardas faziam patrulhamento, quando avistaram um homem em comportamento suspeito em um local conhecido como ponto de tráfico. Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, os traficantes utilizam a chácara como base, permanecendo no interior do imóvel enquanto atendem usuários por meio de dois buracos existentes no muro, ao lado de uma viela. Do lado externo, um criminoso recebe o pedido do cliente e busca a droga pelos orifícios.

Foi justamente esse homem que, ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo e tentou se esconder dentro da chácara. Ele foi perseguido e detido pelos guardas. Durante a averiguação no imóvel, os agentes localizaram entorpecentes armazenados em uma geladeira na varanda, motivo pelo qual a dona da chácara também foi conduzida.

Ambos foram encaminhados à delegacia. O homem permaneceu preso por tráfico de drogas, enquanto a mulher foi ouvida e liberada.

