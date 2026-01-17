As férias de janeiro de 2026 chegam com uma programação com muita diversão nos principais espaços culturais da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Na capital, espaços como o Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa e Museu das Culturas Indígenas resgatam a essência do "brincar na rua", transformando pátios em quadras infláveis e pistas de dança.

Museu do Futebol: Entre 2 de janeiro e 1º de fevereiro, a programação acontece de terça a domingo, das 10h às 17h. Todos os dias haverá quadras infláveis, campinhos, oficinas e estações de brincadeiras que celebram o futebol de rua e a diversidade cultural presente no esporte ao redor do mundo. As atividades serão inspiradas em temas que remetem ao futebol nas ruas, à improvisação, história, ginga e copa do mundo. Entre as brincadeiras oferecidas, haverá jogos populares, oficinas de drible, pintura, grafite, dança e histórias do futebol, entre outras.



Museu da Língua Portuguesa: No dia 17, às 11h tem Grupo?Diladim?com o espetáculo Requebrando. Com direção de Lilian Martins, que assina a concepção coreógrafa com Munique Costa, a montagem cria um baile onde é possível dançar diferentes ritmos, incluindo funk.

Museu das Culturas Indígenas: Até dia 1 de fevereiro tem “Férias na TAVA: Ninmangwá Djagwareté”, com brincadeiras que retratam, de forma lúdica, a cultura indígena.