O ano de 2025 registrou mais um volume recorde de captação de recursos por meio da Lei Rouanet. Os estados da região Sudeste seguem com um excelente volume de recursos captados. A região registrou 2,45 bilhões de reais em captação no último ano.

Isso significa um aumento de 12,7% em relação a 2024 e de 42,4% comparado ao volume de 2023, quando captou 1,72 bilhão de reais. Quem destaca sobre esses números é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do MinC, Henilton Menezes.

“É importante a gente ressaltar, que hoje nós, de fato, temos projetos sendo executados em todos os 26 estados e o Distrito Federal do Brasil. Hoje nós temos projetos sendo executados em todas as unidades da Federação”.