A Fábrica das Infâncias Japy é um espaço onde brincar é coisa séria e a imaginação ganha vida. Desde 2019, a antiga Tecelagem Japy foi transformada em um universo dedicado às crianças. Inspirada na fauna, na flora e nos povos originários, a Fábrica convida o público a brincar, criar e aprender em um ambiente que conecta natureza, memória e fantasia.

O espaço foi pensado para estimular crianças de todas as idades, com ambientes seguros para os menores: que contam com almofadas e piso amortecido, e desafios interativos para os maiores. Entre as atrações estão gangorras de tecido, brinquedos de madeira, o Caminho dos Bambus e as casas de tecido, que convidam à exploração, ao movimento e ao uso da imaginação. A proposta valoriza o brincar longe das telas, incentivando a socialização, a convivência e a troca entre as crianças.

Durante o mês de janeiro, a Fábrica das Infâncias Japy preparou uma programação especial de férias, com atividades gratuitas para crianças e famílias.

Programação de Férias – Janeiro | Fábrica das Infâncias Japy

17 de janeiro (sábado), às 10h30 – Na Floresta (Contação de Histórias – Cena 4)

18 de janeiro (domingo), às 10h30 – Tem Lixo Aí (Contação de Histórias – Celso)

18 de janeiro (domingo), às 10h30 – Xadrez para Todos (Oficina – Iliandro)

20 de janeiro (terça-feira), às 14h – Oficina de Fotografia (Ramones – TVTEC)

21 de janeiro (quarta-feira), às 14h – Fabricarte: Soprando Cores

22 de janeiro (quinta-feira), às 14h – Fabricarte: Gesso que Vira Arte

23 de janeiro (sexta-feira), às 14h – Fabricarte: Brinquedo Rodopia-Roda

24 de janeiro (sábado), às 10h30 – Brinquedos com Origamis (Irene Tanabe)

25 de janeiro (domingo), às 10h30 – Estação Clown (Palhaço Cau)

25 de janeiro (domingo), às 10h30 – Xadrez para Todos (Oficina – Iliandro)

27 de janeiro (terça-feira), às 14h – Fabricarte: Borboleta do Sopro

28 de janeiro (quarta-feira), às 14h – Fabricarte: Gesso que Vira Arte

29 de janeiro (quinta-feira), às 14h – Fabricarte: Peão Maluco

30 de janeiro (sexta-feira), às 14h – Chuva Encantada na Fábrica – Brincadeiras com Água

31 de janeiro (sábado), às 10h30 – A Turma do Tomás (Contação de Histórias)

1º de fevereiro (domingo), às 10h30 – Amigos Improváveis (Sueli Patelli e Daniel Dutra)

Bicicloteca

Quinta e sexta-feira: das 9h às 16h

Sábados e domingos: das 9h às 12h

Endereço: