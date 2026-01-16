16 de janeiro de 2026
FÉRIAS

Fábrica das Infâncias Japy promove programação especial de férias

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / PMJ
O espaço foi pensado para estimular crianças de todas as idades
O espaço foi pensado para estimular crianças de todas as idades

A Fábrica das Infâncias Japy é um espaço onde brincar é coisa séria e a imaginação ganha vida. Desde 2019, a antiga Tecelagem Japy foi transformada em um universo dedicado às crianças. Inspirada na fauna, na flora e nos povos originários, a Fábrica convida o público a brincar, criar e aprender em um ambiente que conecta natureza, memória e fantasia.

O espaço foi pensado para estimular crianças de todas as idades, com ambientes seguros para os menores: que contam com almofadas e piso amortecido, e desafios interativos para os maiores. Entre as atrações estão gangorras de tecido, brinquedos de madeira, o Caminho dos Bambus e as casas de tecido, que convidam à exploração, ao movimento e ao uso da imaginação. A proposta valoriza o brincar longe das telas, incentivando a socialização, a convivência e a troca entre as crianças.

Durante o mês de janeiro, a Fábrica das Infâncias Japy preparou uma programação especial de férias, com atividades gratuitas para crianças e famílias.

Programação de Férias – Janeiro | Fábrica das Infâncias Japy

  • 17 de janeiro (sábado), às 10h30 – Na Floresta (Contação de Histórias – Cena 4)
  • 18 de janeiro (domingo), às 10h30 – Tem Lixo Aí (Contação de Histórias – Celso)
  • 18 de janeiro (domingo), às 10h30 – Xadrez para Todos (Oficina – Iliandro)
  • 20 de janeiro (terça-feira), às 14h – Oficina de Fotografia (Ramones – TVTEC)
  • 21 de janeiro (quarta-feira), às 14h – Fabricarte: Soprando Cores
  • 22 de janeiro (quinta-feira), às 14h – Fabricarte: Gesso que Vira Arte
  • 23 de janeiro (sexta-feira), às 14h – Fabricarte: Brinquedo Rodopia-Roda
  • 24 de janeiro (sábado), às 10h30 – Brinquedos com Origamis (Irene Tanabe)
  • 25 de janeiro (domingo), às 10h30 – Estação Clown (Palhaço Cau)
  • 25 de janeiro (domingo), às 10h30 – Xadrez para Todos (Oficina – Iliandro)
  • 27 de janeiro (terça-feira), às 14h – Fabricarte: Borboleta do Sopro
  • 28 de janeiro (quarta-feira), às 14h – Fabricarte: Gesso que Vira Arte
  • 29 de janeiro (quinta-feira), às 14h – Fabricarte: Peão Maluco
  • 30 de janeiro (sexta-feira), às 14h – Chuva Encantada na Fábrica – Brincadeiras com Água
  • 31 de janeiro (sábado), às 10h30 – A Turma do Tomás (Contação de Histórias)
  • 1º de fevereiro (domingo), às 10h30 – Amigos Improváveis (Sueli Patelli e Daniel Dutra)

Bicicloteca

  • Quinta e sexta-feira: das 9h às 16h
  • Sábados e domingos: das 9h às 12h

Endereço:

Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Telefone: (11)4521-0971
E-mail: agendajapy@jundiai.sp.gov.br
Entrada gratuita

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30; aos sábados e domingos, das 9h às 12h30 – Não é permitido a entrada de animais.

