A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), disponibilizará várias linhas de ônibus para quem pretende visitar a 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos. Vale lembrar que, no primeiro domingo da festa (18 de janeiro), os passageiros pagarão a Tarifa Social a R$ 1. Ela voltará a ser cobrada no dia 1º de fevereiro, no final da terceira semana do evento.
A Festa da Uva será aberta oficialmente amanhã, na próxima quinta-feira (15). Jundiaienses e visitantes de outras cidades também poderão curtir as atrações da festa nos dias 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro e 01, 06, 07 e 08 de fevereiro. Às sextas-feiras, a festa vai das 18h às 22h; aos sábados, das 10h às 22h; e aos domingos, das 10h às 21h.
As seis linhas de ônibus de Jundiaí que passam pelo Parque da Uva, onde o evento é tradicionalmente realizado, são:
– Linha especial 309 – Expresso Festa da Uva–Terminal Vila Arens – atende a alta demanda de passageiros do sistema ferroviário (Linha 7 – Rubi). Vai operar aos sábados e domingos com partidas realizadas entre 20 e 24 minutos, a partir das 10h22, com encerramento às 22h40 aos sábados e 21h40 aos domingos.
As linhas a seguir atendem o Parque da Uva com itinerário pela Av. Jundiaí a partir do Terminal Central:
– Linha 524 – Malota
– Linha 526 – Parque dos Ipês
– Linha 527 – Jardim Guanabara
– Linha 942 – Terminal Eloy Chaves–Terminal Central
– Linha 941 – Terminal Eloy Chaves–Terminal Vila Arens – atendimento somente aos sábados até 14h
Os usuários do transporte coletivo de Jundiaí que partem do Terminal Vila Arens poderão utilizar a linha 309 e chegar de forma expressa ao Parque da Uva. Quem vem pelo Terminal Eloy Chaves poderá usar a linha 942, que passa em frente ao parque, sem necessidade de nova transferência. Já os usuários dos terminais Colônia, Cecap, Hortolândia e Vila Rami têm a opção de se deslocar até o Terminal Central e utilizar as linhas 524, 526, 527 ou 942 para acesso ao parque. Quem está no Terminal Vila Arens pode usar a linha 309.
Clique aqui e confira aqui todos os horários do transporte coletivo de Jundiaí.
LEIA TAMBÉM:
- Estacionamentos oficiais da Festa da Uva são solidários
- Sauvignon blanc e pisco feitos de Niagara são os destaques
Cidades da Região
Os visitantes de Itupeva e Cabreúva, na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), e de Cajamar, Franco da Rocha, Francisco Morato (na Grande São Paulo) e Campinas que vêm a Jundiaí com os ônibus intermunicipais podem descer na Av. Jundiaí em frente ao Parque da Uva.
Já as linhas que partem de Itatiba e Bragança Paulista encerram seu itinerário na Av. Jundiaí, na altura do Viaduto Romão Nasser (sobre a Av. 9 de Julho). Deste local, os passageiros podem ir a pé até o Parque da Uva. A caminhada dura cerca de 20 minutos.
Homens, mulheres e crianças vindos de Jarinu, Atibaia, Louveira, Vinhedo e outras cidades chegam pela Rodoviária de Jundiaí. Para chegar à festa, eles devem utilizar o transporte coletivo de Jundiaí, deslocando-se até o Terminal Central pelas linhas 721 ou 738 e, posteriormente, as linhas 524, 526, 527 ou 942 para acesso ao parque.
Quem chega de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista tem duas opções:
– Opção 1 – Chegada de trem pela Linha 7 – Rubi, com utilização do transporte coletivo de Jundiaí para acesso à Festa, utilizando a linha 309 no Terminal Vila Arens;
– Opção 2 – Chegada de ônibus intermunicipal, com itinerário até a Praça Rui Barbosa, no Centro de Jundiaí, finalizando o trajeto a pé ou pelo transporte coletivo de Jundiaí.