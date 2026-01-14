O último levantamento em Jundiaí, na semana entre os dias 4 e 10 deste mês, mostra que, na Terra da Uva, a maior disparidade foi no preço da gasolina aditivada, que era encontrada a valores entre R$ 5,79 e R$ 6,69. A diferença é de R$ 0,90 por litro, ou 15%. Na média, o combustível era vendido a R$ 6,21 o litro, com consulta a 15 postos.

Quem abastece o veículo em Jundiaí, de certo já se deparou com diferenças consideráveis de preços entre os postos de combustíveis da cidade. E até em um mesmo posto, com desconto se o pagamento for em Pix ou dinheiro. Essa diferença, a depender do combustível, pode chegar a R$ 0,90 por litro entre os postos da cidade, segundo levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A segunda maior diferença foi constatada no etanol, que, em 16 postos consultados, era vendido entre R$ 3,99 e R$ 4,69, diferença de R$ 0,70. Na média, o preço é de R$ 4,29 na cidade. Com diferença similar, de R$ 0,69, aparece o diesel, encontrado com valores entre R$ 5,49 e R$ 6,18 (diferença de R$ 0,69). Entre oito postos consultados, o preço médio do combustível é R$ 5,87.

A mesma diferença entre o valor mínimo e o máximo é encontrado na gasolina comum e no diesel S10: R$ 0,60. A gasolina, verificada em 17 postos, tem preço médio de R$ 6,04 na cidade, com mínimo de R$ 5,69 e máximo de R$ 6,29. O diesel S10, verificado em 11 postos, tem preço médio de R$ 6,05, com mínimo de R$ 5,79 e máximo de R$ 6,39.

A menor diferença constatada na cidade, também por conta da procura em baixa e, consequentemente oferta menor, em apenas dois postos, é o gás natural veicular (GNV), que custa entre R$ 3,79 e R$ 3,89 o m³, diferença de R$ 0,10 entre os estabelecimentos que disponibilizam este tipo de abastecimento.