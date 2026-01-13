15 de janeiro de 2026
'AMIGO DA ONÇA'

Suspeito delata o amigo, que também é preso por GMs

Por Fábio Estevam | Polícia
Os GMs prenderam a dupla por tráfico de drogas
Dois homens foram presos por guardas municipais, por tráfico de drogas, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após um deles tentar esconder porções de entorpecentes atrás do balcão de uma adega.

Os guardas faziam patrulhamento pela rua França, em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, ele correu para dentro de uma adega, onde foi alcançado e detido.

Ao averiguarem o local, os guardas localizaram algumas porções de drogas escondidas atrás do balcão, que ele confessou que eram suas.

Durante os questionamentos, ele também entregou que, na laje do imóvel, havia um comparsa no tráfico, responsável por repassar as drogas para que ele vendesse.

Os GMs foram atrás do comparsa e também o prenderam, com várias porções de drogas.

Ambos foram levados para a delegacia, onde a acabaram presos em flagrante.

