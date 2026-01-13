Dois homens foram presos por guardas municipais, por tráfico de drogas, no bairro Vilarejo, em Cabreúva, após um deles tentar esconder porções de entorpecentes atrás do balcão de uma adega.

Os guardas faziam patrulhamento pela rua França, em local conhecido por ser ponto de tráfico, quando avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordado, ele correu para dentro de uma adega, onde foi alcançado e detido.

Ao averiguarem o local, os guardas localizaram algumas porções de drogas escondidas atrás do balcão, que ele confessou que eram suas.