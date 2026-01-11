A 41ª Festa da Uva de Jundiaí e a 12ª Expo Vinhos começam com uma intensa e diversificada programação cultural preparada pela Prefeitura de Jundiaí para receber moradores e visitantes já no primeiro final de semana do evento.

A Cerimônia Oficial de Abertura será realizada nesta quinta-feira 15 de janeiro, às 20h, no Palco Interno (Uva Niágara Rosada de Jundiahy), com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, autoridades e representantes da comunidade.

Às 21h30, o público será presenteado com um Espetáculo de Drones, no Palco Externo (Arena Terra da Uva), iluminando o céu e marcando oficialmente o início da programação cultural. Na sequência, a Corte da Uva tem encontro marcado com o público para a primeira Pisa da Uva desta edição, um dos momentos mais simbólicos da festa.