A 41ª Festa da Uva de Jundiaí e a 12ª Expo Vinhos começam com uma intensa e diversificada programação cultural preparada pela Prefeitura de Jundiaí para receber moradores e visitantes já no primeiro final de semana do evento.
A Cerimônia Oficial de Abertura será realizada nesta quinta-feira 15 de janeiro, às 20h, no Palco Interno (Uva Niágara Rosada de Jundiahy), com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, autoridades e representantes da comunidade.
Às 21h30, o público será presenteado com um Espetáculo de Drones, no Palco Externo (Arena Terra da Uva), iluminando o céu e marcando oficialmente o início da programação cultural. Na sequência, a Corte da Uva tem encontro marcado com o público para a primeira Pisa da Uva desta edição, um dos momentos mais simbólicos da festa.
Palcos temáticos:
Além das intervenções artísticas espalhadas por todo o parque, a edição 2026 da Festa da Uva conta com seis palcos temáticos, que recebem apresentações musicais e culturais ao longo do evento:
Palco Interno – Uva Niágara Rosada de Jundiahy;
Coreto do Rock – Uva Niágara Branca;
Arena Terra da Uva;
Coreto Brasilidades;
Palco do Samba – Uva Bordô;
Palco Externo – Arena Terra da Uva.
Primeiro final de semana
Na sexta-feira (16), os portões do Parque da Uva estarão abertos das 18h às 22h, com diversas atrações musicais e intervenções culturais ao longo da noite.
No sábado (17), a Festa começa às 10h. Às 10h30, o público poderá acompanhar o tradicional Cortejo da Uva. No período da tarde, das 14h30 às 16h, a Rainha e as Princesas da Festa participam da Pisa da Uva, no Palco Interno.
A partir das 17h30, a Corte convida o público para novo Cortejo da Uva, com saída da entrada principal do parque e encerramento com o tradicional Brinde ao Pôr do Sol, às 18h30.
O sábado ainda contará com diversas intervenções artísticas e também haverá Espetáculo de Drones, na Arena Terra da Uva.
No domingo (18), encerrando o primeiro final de semana, os portões abrem às 10h, com recepção do Cortejo da Uva, às 10h30. Ao longo do dia, o público poderá curtir diversas atrações musicais e artísticas.
Um dos destaques da programação é o tradicional e aguardado Leilão das Frutas Premiadas, que será realizado das 16h30 às 17h30, no Palco Interno (Uva Niágara Rosada).
À noite, às 21h, o público poderá assistir a mais um Espetáculo de Drones, no Palco Externo (Arena Terra da Uva).
A programação gratuita da 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos segue por mais três finais de semana, nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de janeiro, além de 1º, 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026.
Horários de funcionamento:
Quinta-feira: das 18h às 22h (somente dia 15/01);
Sextas-feiras: das 18h às 22h;
Sábados: das 10h às 22h;
Domingos: das 10h às 21h.
O Parque da Uva fica na Avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú, e a entrada é gratuita.