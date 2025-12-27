A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, prorrogou até o dia 11 de janeiro o período de inscrições para o Degusta Cajamar 2026, festival gastronômico que valoriza a culinária local, movimenta a economia e incentiva os cajamarenses a conhecerem novas opções gastronômicas do município.
A prorrogação tem como objetivo oferecer mais tempo para que bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos do setor possam se organizar e garantir a participação neste concurso que já se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos da cidade.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário on-line, disponível em: https://forms.gle/Y1cyDVd4VNXSegycA
O Degusta Cajamar é uma oportunidade para os estabelecimentos divulgarem seus pratos, ampliarem a visibilidade junto ao público e integrarem um festival que estimula a criatividade, a inovação e o fortalecimento da gastronomia local.
A fase de votação popular acontecerá de 2 de fevereiro a 1º de março de 2026, diretamente nos estabelecimentos participantes, por meio de QR Code. O evento de encerramento, com degustação dos pratos finalistas e cerimônia de premiação, está previsto para o dia 9 de março.
Para participar, é necessário preencher o formulário de inscrição, aceitar o regulamento e anexar as cópias exigidas: Contrato Social, Alvará de Funcionamento, Certificado da Vigilância Sanitária (quando aplicável) e comprovante de cadastro no Cadastur.
Cada estabelecimento deverá inscrever um prato — salgado, doce, lanche ou porção — que poderá ser uma receita já existente no cardápio ou criada especialmente para o festival. Os três pratos mais bem avaliados em cada categoria avançarão para a etapa final, onde serão analisados por um júri técnico, que levará em conta critérios como sabor, apresentação, criatividade e originalidade.
PREMIAÇÃO:
1º lugar: troféu + certificado + R$ 15.000,00
2º lugar: troféu + certificado + R$ 10.000,00
3º lugar: troféu + certificado + R$ 5.000,00
Os comerciantes interessados devem aproveitar a prorrogação e garantir a inscrição dentro do novo prazo, participando de um festival que celebra a identidade gastronômica de Cajamar e fortalece o comércio local.