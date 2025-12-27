A Prefeitura de Cajamar, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, prorrogou até o dia 11 de janeiro o período de inscrições para o Degusta Cajamar 2026, festival gastronômico que valoriza a culinária local, movimenta a economia e incentiva os cajamarenses a conhecerem novas opções gastronômicas do município.

A prorrogação tem como objetivo oferecer mais tempo para que bares, restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos do setor possam se organizar e garantir a participação neste concurso que já se consolidou como um dos principais eventos gastronômicos da cidade.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário on-line, disponível em: https://forms.gle/Y1cyDVd4VNXSegycA