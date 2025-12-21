A programação para crianças do Sesc Jundiaí segue intensa neste mês de dezembro, com atividades que se estendem até o dia 28 de dezembro, com uma pausa no feriado de Natal. As propostas valorizam a imaginação, o movimento e a conexão com as raízes brasileiras e afro-brasileiras. A programação oferece um mergulho em diferentes tradições através do corpo e da música.

A vivência “Ginga que Acontece - Danças Tradicionais Brasileiras”, por exemplo, é um convite para viajar pelo Brasil através de ritmos como coco, frevo, maculelê e capoeira. As sessões, com Josiane Dominoni e Aline Longui, são gratuitas e ocorrem na Praça nos dias 21, 27 e 28 de dezembro, das 15h30 às 17h30.

Já a vivência “ Brincar D'África” estimula a imaginação e a musicalidade por meio de rodas de música, contação de histórias e oficinas criativas inspiradas nas tradições africanas e afro-brasileiras. As atividades acontecem no Paraciclo em diversos dias, sempre das 14h30 às 17h30 (com horário especial no dia 26/12).