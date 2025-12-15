O Governo de São Paulo obteve a aprovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o projeto Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde de São Paulo (ARAS SP), que contará com financiamento internacional de US$ 188.020.875, o equivalente a aproximadamente R$ 1,07 bilhão. De forma inédita, o maior volume de recursos do projeto será destinado à infraestrutura hospitalar e à atualização do parque tecnológico da rede estadual, com foco na ampliação da capacidade de atendimento de média e alta complexidade em diferentes regiões do estado.

Estruturado em cinco eixos estratégicos, o projeto ARAS SP, da Secretaria de Estado da Saúde, prioriza regiões com maior demanda assistencial e elevado grau de dependência de serviços hospitalares concentrados. Entre as áreas contempladas, destaca-se a região de Sorocaba, que reúne municípios com longas distâncias para acesso a atendimento especializado. Um dos principais marcos do projeto é a construção do Hospital Regional de Itapetininga, com 225 leitos, voltado à maternidade, clínica médica e especialidades, ampliando de forma estruturante a oferta de cuidados de média e alta complexidade.

No eixo de Infraestrutura e Atualização do Parque Tecnológico, estão previstas reformas e modernização de hospitais estaduais, ampliação da capacidade instalada, adequação física das unidades e aquisição de equipamentos assistenciais e tecnológicos. Esses investimentos visam qualificar o atendimento, reduzir gargalos históricos e fortalecer a resolutividade da rede hospitalar em todo o território paulista.