O Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), da Secretaria de Promoção da Saúde, abre cinco novas turmas em janeiro para quem deseja parar de fumar. O acompanhamento é completo e gratuito.
De todos os grupos, um será noturno, para ampliar o acesso de participação e conforto dos munícipes.
Confira a programação abaixo:
Ao longo de oito encontros, os participantes recebem acompanhamento a partir de ações coletivas e individualizadas. Havendo a necessidade, é feita a dispensação de medicamentos pela equipe médica.
Para participar dos grupos, basta levar o cartão de cadastro da UBS e o CPF. Mais informações também estão disponíveis no (11) 4589-0161 (WhatsApp).
Driblando o vício
Apesar das amplas campanhas de conscientização contra o tabagismo, pela primeira vez desde 2007 o Brasil registrou um aumento importante no número de fumantes, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde no mês de maio. Os dados apontam para um crescimento de 25% entre 2023 e 2024. No país, de acordo com a pasta, mais de 174 mil pessoas morrem a cada ano por doenças causadas pelo tabaco, sendo 55 mil por câncer.
Além do suporte contra o vício em cigarros tradicionais, o PAIT também realiza acompanhamento gratuito para quem quer deixar os cigarros eletrônicos, os famosos vapes, que têm se popularizado principalmente entre os mais jovens e sido apontado por muitos estudos científicos como fatores de risco para diversos malefícios.
Para a coordenadora municipal do PAIT, Josiane Ferrari, a continuidade do programa reforça o papel do poder público ao oferecer um acolhimento total ao usuário. “No PAIT, o paciente não é visto apenas pelo seu vício, mas como alguém que está enfrentando um processo que mexe com o corpo, com a rotina e, principalmente, com as emoções. O objetivo do acompanhamento é apoiar cada pessoa com orientação médica, suporte psicológico, rodas de conversa e estratégias práticas para que cada participante tenha as ferramentas necessárias para lidar com a abstinência, recuperar sua autonomia e fortalecer a própria saúde”, salienta.