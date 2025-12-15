O Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista (PAIT), da Secretaria de Promoção da Saúde, abre cinco novas turmas em janeiro para quem deseja parar de fumar. O acompanhamento é completo e gratuito.

De todos os grupos, um será noturno, para ampliar o acesso de participação e conforto dos munícipes.

Confira a programação abaixo: