A Prefeitura de Jundiaí ampliou as ferramentas de atendimento digital e passa a oferecer aos contribuintes a opção de receber, por e-mail, o aviso de lançamento do ISS Semestral e da Taxa de Alvará. A iniciativa moderniza o acesso às informações, garante mais agilidade na entrega dos documentos e reduz o uso de papel, contribuindo para a sustentabilidade.
Com o envio eletrônico, a entrega é imediata, segura e sem risco de extravios, eliminando a necessidade de aguardar o recebimento pelos Correios. A novidade vale para os lançamentos anuais referentes ao exercício de 2026, desde que o contribuinte opte pelo meio digital até 31 de dezembro de 2025, por meio deste link em Serviços Online - Meu Alvará.
O envio exclusivamente eletrônico do aviso de lançamento, instituído pela Lei Complementar nº 460/08, que tem como objetivo agilizar a disponibilização dos boletos e facilitar o acesso ao documento pelos prestadores de serviço e demais contribuintes. Antes de concluir o cadastramento, é necessário ler as condições e confirmar ciência sobre as regras e penalidades aplicáveis em caso de uso indevido ou informações incorretas.
A prefeitura reforça que alguns provedores podem direcionar automaticamente mensagens automáticas para pastas como Spam, Junk ou Lixo, até que o usuário configure o recebimento adequado. Caso o contribuinte deseje interromper o envio por e-mail ou precise atualizar seus dados, basta acessar novamente a plataforma e realizar as alterações.
Para garantir o recebimento digital já em 2026, o cadastro deve ser realizado até 31 de dezembro deste ano. Após essa data, o sistema seguirá disponível, mas as atualizações só terão validade a partir do exercício de 2027.
O secretário adjunto de Finanças, Ruben Dário, destaca que o avanço reforça o compromisso da administração com a modernização dos serviços públicos. “A oferta do envio digital traz mais comodidade ao contribuinte e assegura um acesso rápido e prático aos meios de pagamento. Além de reduzir o uso de papel, o sistema eletrônico garante mais segurança na entrega e fortalece a transformação digital que estamos implementando na gestão”, afirmou.