A Prefeitura de Jundiaí ampliou as ferramentas de atendimento digital e passa a oferecer aos contribuintes a opção de receber, por e-mail, o aviso de lançamento do ISS Semestral e da Taxa de Alvará. A iniciativa moderniza o acesso às informações, garante mais agilidade na entrega dos documentos e reduz o uso de papel, contribuindo para a sustentabilidade.

Com o envio eletrônico, a entrega é imediata, segura e sem risco de extravios, eliminando a necessidade de aguardar o recebimento pelos Correios. A novidade vale para os lançamentos anuais referentes ao exercício de 2026, desde que o contribuinte opte pelo meio digital até 31 de dezembro de 2025, por meio deste link em Serviços Online - Meu Alvará.

O envio exclusivamente eletrônico do aviso de lançamento, instituído pela Lei Complementar nº 460/08, que tem como objetivo agilizar a disponibilização dos boletos e facilitar o acesso ao documento pelos prestadores de serviço e demais contribuintes. Antes de concluir o cadastramento, é necessário ler as condições e confirmar ciência sobre as regras e penalidades aplicáveis em caso de uso indevido ou informações incorretas.